Politikere skodder rygeforslag: De ansatte må gerne ryge i arbejdstiden

BRØNDERSLEV:Der var en forrygende debat i byrådssalen onsdag aften, da de 27 valgte skulle tage stilling til, hvorvidt kommunens ansatte fortsat må ryge i arbejdstiden.

Flere og flere kommuner er nemlig hoppet med på den røgfri vogn, og nu var overvejelserne nået til Brønderslev Kommune: Skal der indføres røgfri arbejdsdag for samtlige kommunalt ansatte medarbejdere?

Det spørgsmål blev aktuelt, da et flertal i kommunens sundhedsudvalg tidligere på året gav støtte til ideen.

Blandt andre udtalte formanden for sundhedsudvalget i kommunen, Ole Jespersgaard (S), der er en af støtterne:

- Jeg har selv skiftet holdning til det her. For det gør indtryk, at tusindvis dør hvert år på grund af rygning - og vi er da også en af de få kommuner, der endnu ikke har indført røgfri arbejdstid, indledte han debatten.

En debat, som blev ganske lang, da mange ville give deres besyv med, og borgmester Mikael Klitgaard (V) bad flere gange byrødderne om at fatte sig lidt i korthed.

Imod et forbud var blandt andre Runa Friis Hansen fra Enhedslisten.

- Jeg er klar modstander af, at kommunen skal bestemme, hvad vores dygtige medarbejdere skal lave i deres pauser. Hvad bliver det næste - er der så ingen kage om torsdagen? Det handler om personlig frihed, og folk går jo allerede udenfor og ryger uden at genere andre, sagde hun blandt andet.

Ikke helt uventet bakkede Martin Bech fra Liberal Alliance op:

- Vi skal tage stilling til, om vores personale må tage en smøg i pausen, men det vigtige er også, om arbejdsgivernes ret til at diktere vores livsstil. Det er den glidebane, vi går ned ad. Hvad bliver det næste, vi skal tage fat på så? Om de må spise slik, drikke meget kaffe og så videre, lød det.

Begge var de enige om, at det ikke handlede om at forsvare rygning som sådan, men:

- Det handler om retten til at bestemme selv.

Snart 77 røgfrie kommuner

Der var også en del kritik af selve forslagets ordlyd, for eksempel var det ifølge flere politikere uklart, om der må flekses ud for at ryge, og hvad med selvbetalte pauser?

- Vi har allerede isoleret rygerne, så de ikke forpester andre... Vi skal ikke tage den mor-rolle over for vores ansatte, men lægge kræfterne i at forebygge, sekunderede Venstres Lasse Riisgard.

Carsten Ullmann Andersen fra Danmarksdemokraterne var for et forbud.

- Kommunens sundhedspolitik skal jo fremme sundheden og skal blandt andet understøtte rygestop blandt borgerne. Vi skal tage ansvar for den sundhedspolitik, vi har vedtaget. Nu er der 73 røgfrie kommuner i Danmark og fire mere på vej, inden året er slut, sagde han blandt andet.

En del var også nervøse for, hvem der i praksis skulle kontrollere, om der blev røget i arbejdstiden.

Ole Jespersgaard fik lov at runde debatten af:

- Det, vi skal stemme om, er røgfri arbejdstid. Det gælder da i øvrigt allerede for pædagoger og lærere. Jeg synes, det er en hjælp til, at folk kan få et bedre liv.

Inden da havde adskillige flere andre ordet, men tilbage stod efter afstemningen, at 11 stemte for forslaget, mens de resterende 16 i byrådet stemte imod.