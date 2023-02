Regionsdirektør i Region Nordjylland stopper

NORDJYLLAND:Farvel Nordjylland og goddag Aarhus.

Sådan kan det siges om Christian Boel, der de seneste fire år har været regionsdirektør i Region Nordjylland. Han stopper på posten og skal i stedet være direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

- Vi har været glade for Christian Boels indsats for hele regionen. Christian har været en solid ledelsesfigur, som har været med til at drive hele Region Nordjylland fremad i en på mange måder svær og udfordrende tid. Jeg vil ønske Christian held og lykke fremover, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V) i pressemeddelelsen.

Christian Boel stopper dermed som chef for 14.000 medarbejdere og ledere. Det har været et job, som han selv kalder for et privilegium.

Han fremhæver især indsatsen under coronakrisen.

- Især håndteringen af de forskellige faser af corona-pandemien har været en holdpræstation uden lige, som jeg aldrig nogensinde vil glemme, siger Christian Boel, der i sin tid som regionsdirektør har haft en uforudsigelig tid med.

- Derfor er jeg også stolt og imponeret over det strategiske og bundsolide arbejde, som medarbejdere og ledere har lagt for dagen, og som har ført til flotte resultater i de senere år, blandt andet flere priser og gode placeringer i nationale målinger – også selvom det har været en tid fyldt med svære udfordringer. Heldigvis har man i Nordjylland et særligt stærkt sammenhold, som gør det muligt at varetage landsdelens interesser på bedste vis, siger Christian Boel.

Arbejdet med at erstatte Boel som regionsdirektør går i gang hurtigst muligt.