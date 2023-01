Da Rikkes far ikke tog telefonen, vidste hun, at den var helt gal

AABYBRO:25. november 2022 døde Torben Scheel Andersen på Aalborg Universitetshospital.

Han døde på sin fødselsdag - 68 år gammel.

Tilbage sidder datteren, Rikke Andersen, med en følelse af et stort svigt fra den kommunale hjemmepleje, som undlod at reagere, da medarbejdere herfra to gange ikke kunne komme ind i faderens hjem.

I 2008 var Torben Scheel Andersen blevet ramt af en blodprop, men han havde fundet sig til rette i en dagligdag, hvor han selv klarede en række opgaver i hjemmet og desuden fik hjælp fra den kommunale hjemmepleje.

I månederne før hans død, havde lægerne fundet to tumorer i henholdsvis nyre og bugspytkirtel. De havde desuden konstateret, at han havde betændelse i bugspytkirtlen, og han havde på grund af smerter haft flere indlæggelser. Men han blev udskrevet, fordi han var i bedring, og beskeden fra lægerne var, at betændelsen var nedadgående.

- Han var blevet visiteret til mere hjælp fra hjemmeplejen, da han var afkræftet som følge af sin sygdom. Desuden kom en sygeplejerske for at dosere medicin til ham, siger Rikke Andersen, som selv bor i Aabybro.

Finder faderen på gulvet

24. november er en dag, Rikke Andersen ikke umiddelbart vil glemme. Hun er ansat hos REMA 1000, hvor hun har til opgave at sørge for vareindkøb og -opfyldning i en række nordjyske butikker, og hun er på arbejde, da hun bliver ringet op af sygeplejersken.

Rikke Andersens far døde i november 2022. Rikke føler, at hjemmeplejen har svigtet sit ansvar og står nu frem for at forhindre lignende fremover. Foto: Bente Poder

- Hun fortæller mig, at min fars bil holder udenfor, men hun kan ikke komme ind, og når hun ringer til ham, bliver opkaldet omstillet til hans telefonsvarer. Lige der ved jeg godt, at der er er noget galt, og jeg bliver for alvor nervøs, siger Rikke Andersen.

- Sygeplejersken spørger mig, om jeg har en nøgle, og det har jeg. Jeg skynder mig hjem fra arbejde, og hun får nøglen, fortæller Rikke Andersen.

- Jeg ved instinktivt, at der er noget galt, og jeg tager ikke med, for jeg er bange for, hvad der venter mig.

20 minutter efter bliver Rikke Andersen igen ringet op af sygeplejerskeren, der fortæller, at hun har fundet faderen på stuegulvet.

- Hun fortæller mig, at min far har svag vejrtrækning, og at de ikke kan komme i kontakt med ham. Jeg får også besked på, at der har været en medarbejder fra hjemmeplejen både en og to dage forinden, men de har ikke kunnet komme ind og er gået igen, siger Rikke Andersen.

Torben Scheel Andersen bliver bragt til Aalborg Universitetshospital. Rikke Andersen bliver sammen med sine tre børn i Aabybro, hvor hun løbende er i telefonisk kontakt med sygehuset.

- Jeg taler med en sygeplejerske og får i første omgang at vide, at han har lungebetændelse, blærebetændelse og infektion i urinvejene, som formentlig er opstået ved, at hans kateter ikke er blevet tømt, mens han har ligget på gulvet.

Senere samme aften konstaterer lægerne, at Torben Scheel Andersen har haft en hjerneblødning.

- Lægen siger, at der ikke er nogen grund til at komme derud om aftenen, og at det er bedre, at jeg kommer ud den efterfølgende dag, hvor der er stuegang, siger Rikke Andersen.

Hendes mand er på arbejde, og hun tager derfor selv ud på sygehuset 25. november, som er Torben Scheel Andersens fødselsdag.

- Jeg kommer op på stuen til min far klokken 9.30 og siger "tillykke med fødselsdagen, far". Jeg får ikke nogen reaktion, men han følger mig med øjnene. Jeg prøver at trykke ham i hånden, men jeg får fortsat ingen reaktion.

- Han har svært ved at trække vejret, og de har lagt en sonde (sonden sikrer væske og næring, red.) og givet ham en iltmaske. Jeg får at vide, at jeg skal forberede mig på det værste, fordi min fars tilstand er forværret.

Rikke Andersen bliver herefter kaldt ind i et samtalerum, hvor lægerne fortæller hende, at faderens iltmætning af blodet er faldet fra 90 procent til blot 30 på kort tid.

Der er ikke mere at gøre for Torben Scheel Andersen.

Lægerne fjerner iltmasken.

15 minutter efter sover han ind.

Rikke Andersen havde ikke på nogen måde forestillet sig, at hun skulle tage afsked med sin far på hans fødselsdag. Og hun er helt alene i sorgen, da hendes far trækker vejret for sidste gang.

- Jeg ringede til min moster, og så græd jeg bare, for jeg var så ked af det. Samtidig var jeg vred over, at man fra hjemmeplejens side undlader at reagere, når man kommer til en låst dør.

- Det mest paradoksale er, at en time efter, at han var død, ringede en leder fra hjemmeplejen og sagde, at hun var oprigtigt bekymret for min far. Jeg kunne så fortælle, at min far var død.

Efterfølgende har en områdeleder kontaktet Rikke Andersen og beklaget forløbet.

- Pågældende områdeleder spurgte mig, om der var noget, hun kunne gøre for mig. Men hvad skal det være. Det bringer jo ikke min far tilbage, siger Rikke Andersen, som er enebarn og mistede sin mor i 2019.

- Dybt ulykkeligt

Jammerbugt kommunes hjemme- og sygepleje tæller omkring 400 medarbejdere, og her kan områdeleder Henriette Lerche ikke kommentere den konkrete sag, som hun kalder dybt ulykkelig.

Hun har udelukkende mulighed for at udtale sig på et overordnet plan, hvor hun oplyser, at kommunen altid arbejder forbedringsorienteret, dvs. at eventuelle ulykkelige hændelser altid danner baggrund for en grundig undersøgelse af hændelsesforløbet.

- Hvis der sker en ulykkelig hændelse, som heldigvis er sjældent, har vi en hel klar politik for, hvad vi gør. Vi taler blandt andet med de implicerede for at få kortlagt et hændelsesforløb, vi tager kontakt til familien og undersøger, om procedurerne er fulgt, siger Henriette Lerche.

- Hvis vi konkluderer, at der er forhold, vi skulle have håndteret på en anden måde, sørger vi for at kommunikere det ud til alle medarbejdere. Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at arbejdsgange og procedurer til stadighed bliver overholdt, og at alle kender gældende procedurer.

Forhindre gentagelse

I sagens natur kan Rikke Andersen ikke vide, om faderen ville have overlevet, hvis han var blevet fundet tidligere. Hun står i dag frem med sin historie i håb om, at andre ikke skal opleve det, hun har været igennem.

- Det må ikke ske igen, der kan ligge eksempelvis en gammel dame med et brækket lårben, som ikke får den nødvendige hjælp, siger hun og har ikke lyst til at dvæle for meget ved tanken om, at hendes far har ligget hjælpeløs på gulvet.

- Jeg håber, at han ikke har haft ondt, og at han ikke har været bevidst om, hvor længe han har ligget på gulvet, siger Rikke Andersen.