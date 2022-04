Røg medfører tidlig død - men her er der markant nedgang i rygestopkurser

FREDERIKSHAVN:I 2021 var der på sundhedscentrene i Frederikshavn Kommune gennemført 140 rygestopkurser. Til sammenligning var der 232 kurser i 2019.

Som tidligere beskrevet i Nordjyske har administrerende direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft, langet kraftigt ud efter rygepolitikken i Frederikshavn Kommune.

Hun konstaterer, at kommunen ikke lever op til Sundhedsstyrelsens minimumsanbefaling om, at fem procent af borgerne i hver kommune i Danmark skal tilbydes hjælp til rygestop, ligesom Frederikshavn Kommune ikke har valgt at prioritere en decideret rygestoppolitik.

Borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S), er "forundret" over kritikken fra Hjerteforeningen, men lovede at sende sagen videre til social- og sundhedsudvalget.

Og det var her i udvalget, at politikerne fik præsenteret nedgangen i antallet af rygestopkurser.

Forskellen i de to tal fra 2021 og 2019 tilskrives covid-19, men alligevel vækker nedgangen "undren".

Frederikshavn Kommune vil nu tage kontakt til Hjerteforeningen med henblik på at få flere borgere til at tage et rygestopkursus.