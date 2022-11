Skagen Hjemme- og Sygepleje iværksætter bæredygtig udskiftning

SKAGEN:Der slås et slag for bæredygtighed i Skagen i disse dage. I den lokale syge- og hjemmepleje er man nemlig begyndt at benytte genanvendelige håndaftørringsklude i stedet for engangspapir.

Med den nye løsning ønsker organisationen at værne om miljøet og inspirere flere til at genoverveje deres engangsforbrug.

- I Frederikshavn Kommune arbejder vi med verdensmålene ude på de enkelte lokationer. Bæredygtighed er vigtig for os, og vi prøver derfor at tænke i alternativer til de gængse engangsløsninger, siger Maria Sandager Toft, gruppeleder i Skagen Hjemme- og Sygepleje.

De nye håndstykker, som leveres af De Forenede Dampvaskerier. Privat Foto: Bjarni B. Jacobsen

Ét håndstykke kan afløse de to til tre stykker engangspapir, der i gennemsnit anvendes per håndaftørring, og modsat papiret kan håndstykket vaskes og genanvendes op til 300 gange, inden det igen får nyt liv som møbelfyld eller akustik- og bordplader.

Med den cirkulære løsning kan Skagen Hjemme- og Sygepleje derfor se frem til at spare store mængder af papir, og som sidegevinst får personalet en mere skånsom håndaftørring i hverdagen – og det vækker begejstring.

- Vi har oplevet, at flere medarbejdere med håndeksem ikke har nær så mange gener, fordi kludene ganske enkelt tørrer hænderne bedre, fortæller Maria Sandager Toft.

Fakta om håndstykker - Håndstykkerne er fremstillet af kasserede håndklæder og tekstiler fra DFD

- Håndstykkerne kan genanvendes op til 300 gange

- Et håndstykke kan erstatter to til tre stykker håndpapir per håndvask

- 100 håndstykker erstatter 90.000 stykker papir

- Når håndstykkerne er udtjent, genbruges de som møbelfyld eller akustik- og bordplader VIS MERE

Sammen om de cirkulære løsninger

Hos vaskerikoncernen De Forenede Dampvaskerier (DFD), leverandøren af de genanvendelige håndstykker, glæder man sig over, at Skagen Hjemme- og Sygepleje har valgt den cirkulære løsning til. Her har man nemlig store ambitioner for de godt 365 tons tekstiler, som virksomheden hvert år må kassere.

Helt konkret har virksomheden sat et mål om 100 procent genanvendelse i 2025, hvilket kræver, at kunderne har lyst til at være med på rejsen.

- Vi vil rigtig gerne bidrage til vores kunders grønne omstilling. Med håndstykker tager vi sammen kampen op mod engangsforbruget og genanvender eksisterende tekstiler maksimalt, udtaler Axel Bonnevie, Divisionsdirektør i DFD.