Skimmelsvamp: Sygeplejersker måtte forlade bygning i al hast

AALBORG:50 sygeplejersker fra Sygeplejen Centrum i Aalborg måtte for en måned siden i al hast forlade deres kontorer på Diskovej i Aalborg, efter der var konstateret skimmelsvamp i bygningen, der også huser en sygeplejeklinik.

Flere af sygeplejerskerne på Diskovej har i årevis klaget over bl.a. hyppige migræneanfald, allergi, øjenbetændelse og gentagne luftvejslidelser og lungebetændelser. Det fik i september kommunens arbejdsmiljøansvarlige til at kræve handling.

Nu bekræfter en opfølgende rapport fra ingeniørvirksomheden OBH-gruppen, at der var grund til at reagere og genhuse de ansatte i lokaler på Umanakvej på den anden side af Grønlands Torv.

En fejlkonstruktion i flere vinduesfag har givet fugtskader og skimmelsvamp, viser rapporten, der er bestilt af kommunens ejendomsansvarlige enhed, AaK Bygninger.

- Der har været indtrængning af vand ved vinduerne på sydsiden i to kontorer, men det omfatter ikke hele bygningen, siger bygningschef Peter Munk.

Han vurderer, at udbedring af vinduespartierne kommer til at koste cirka 600.000 kroner.

Vender samlet tilbage

Eftersom kun to af kontorerne er ramt af skimmelsvamp kunne dele af personalet i princippet vende tilbage til de lokaler, der ikke er berørt, påpeger han.

- Men det er ikke vores beslutning, siger Peter Munk og henviser til senior- omsorgsforvaltningen, hvor sygeplejerskerne er ansat.

Her fastslår direktør Jan Nielsen, at der ikke er nogen, der vender tilbage til Diskovej, før skaderne er udbedret.

- Vi vil ikke udsætte sygeplejerskerne for at være i bygningen, mens renoveringen står på og håndværkere løber ind og ud.

- Vi vil være stensikre på, at alt er i orden, så personalet kan vende samlet tilbage, fastslår Jan Nielsen, der forventer at det varer to-tre måneder inden sygeplejerskerne rykker tilbage til Diskovej.

Oven i håndværkerudgiften på 600.000 kroner kommer udgiften til genhusning af sygeplejerskerne - ifølge Jan Nielsen løber det op i cirka 400.000 kroner.

Købt for ti mio. kroner

Det er kun et halvt år siden, at Aalborg Kommune købte bygningen for 10,6 millioner kroner, efter at have boet til leje i lokalerne i mange år. Sagen om skimmelsvamp kommer nu til at koste kommunen yderligere en million kroner, medmindre man kan drage den tidligere ejer til ansvar.

- Havde jeg haft den viden, jeg har nu, havde vi naturligvis tacklet handlen anderledes og brugt eventuelle fejl ved bygningen i en forhandlingssituation, siger Peter Munk, der forudser et juridisk efterspil overfor den privatmand, kommunen købte bygningen af.

- Vi sætter gang i forbedringer her og nu, så må vi siden se på, hvem der hænger på udgiften, og hvor meget vi evt kan få refunderet af den tidligere ejer.

- Den dialog kører gennem vores advokat, så det kan jeg ikke kommer nærmere ind på, siger bygningschefen.

Mange problemer

Ifølge Nordjyskes oplysninger havde der i mange år inden overtagelsen været problemer med fugt og indtrængende regnvand, svamp , lysninger der "hænger", og vandpytter i vindueskarme når vind og regn stod på. Skaderne blev angiveligt forsøgt afhjulpet med diverse lister, inddækning og imprægnering af den udvendige mur.

- Burde I have undersøgt bygningen grundigt, inden I købte den?

- Der er tale om en bygning, som kommunen har lejet lige siden opførelsen, så i det her tilfælde har vi lænet os op ad tilbagemeldinger, vi har fået fra de kommunale brugere, som gav udtryk for, at de havde været godt tilfredse med huset, siger Peter Munk.

Bygningschefen har tidligere forklaret til Nordjyske, at man intet havde fået oplyst i forbindelse med handlen, der antydede, at der skulle være problemer af den art - hverken fra ejeren eller de kommunale afdelinger, der benyttede huset. Det har fået ham til at "overveje proceduren" ved fremtidige handler, "så vi er sikre på, at alle relevante oplysninger kommer på bordet".