Skovens farligste dyr huserer nu i stort antal - men næste år bliver det meget værre

AALBORG:Højsæsonen for skovflåter er i gang. Og hvis du synes, at der er flere af dem end normalt, så har du fuldstændig ret.

Der er nemlig perfekte forhold for de små blodmider i disse år.

Det forklarer Iben Margrete Thomsen, der er seniorrådgiver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Her forsker hun i sygdomme på træer, og det er netop under landets bøgetræer, man finder årsagen til de gode vilkår for skovflåterne. 2022 var nemlig et såkaldt oldenår.

- Den første vært for flåten er mus. Når der har været stor frugtsætning i bøg - det vi kalder et oldenår - så er der mange mus, der overlever. For de lever af bøgens frugter, der er faldet ned i skovbunden, i løbet af vinteren, forklarer Iben Margrete Thomsen.

- Når foråret så kommer, formerer musene sig, og det betyder så, at der er rigtigt mange værter for de små flåter.

Bevæger man sig ud i naturen - eller blot sin have - vil man altså for tiden kunne opleve ekstra mange små flåter. Det er dog sjældent, at de små flåter bærer på de sygdomme, mange forbinder med blodmiderne.

Man skal derimod være ekstra opmærksom, når kalenderen siger 2024.

- Det næste dyr, flåterne sætter sig på, er rådyr. Og det er typisk rådyrene, der bærer på for eksempel virussen TBE og bakterien borrelia. Og de skovflåter, som desuden er større, vil vi så opleve næste år, forklarer Iben Margrete Thomsen.

Gode råd

TBE er en forkortelse for tick borne encephalitis. Mere mundret kan man kalde virussen for centraleuropæisk hjernebetændelse. Bakterien borrelia kan kun overføres til mennesker via flåtbid, og fører til infektionen borreliose.

Begge dele kan føre alvorlige sygdomsforløb med sig. Derfor er der også nogle gode råd at tage med sig, når man bevæger sig i naturen.

Det gør Ivar Høst mere end de fleste.

Han er vildkonsulent for Naturstyrelsen i Himmerland, og i øvrigt også ivrig jæger. Han peger på tre konkrete ting, man skal være opmærksom på.

- Hvis man går steder med højt græs, vil der være større risiko for, at man får flåter med hjem. Så hvis man har mulighed for det, så undgå arealer med højt græs, for der sidder rigtig mange flåter.

Ivar Høst peger også på, at man kan klæde sig klogt på, hvis man vil undgå at få ubudne gæster med hjem fra turen.

- Gummistøvler er en rigtig god idé, for der har de ikke rigtig noget at sidde fast i. Man kan også tage strømperne udenpå ens lange bukser, så de ikke kommer ind på huden.

Vildtkonsulent Ivar Høst understreger, at de mange flåter ikke må holde folk fra at bevæge sig ud i naturen. - Det vigtigste af alle råd er at holde øje og kigge efter, når man har været ude i naturen, siger han. Arkivfoto: Claus Søndberg

Det er dog ikke altid, det giver mening at have gummistøvler eller lange bukser på. Men det understreger betydningen af det vigtigste råd.

- Jeg holder selv meget af at gå i shorts, når det bliver godt vejr. Jeg ved godt, at så er risikoen for at få flåter også større. Men det vigtigste af alle råd er at holde øje og kigge efter, når man har været ude i naturen. Man kan kigge sig selv eller hinanden efter.

Ivar Høst forklarer, at flåterne oftest sætter sig på en nede omkring anklerne. Herfra søger de opad. Derfor vil de sjældent have sat sig fast, inden man er hjemme.

Vildtkonsulenten anbefaler i øvrigt også at tjekke sine hunde efter. Det kan dog være svært, hvis der er meget pels.

- Jeg har selv to spaniels med lang pels, og det kan være svært at finde flåterne. Man kan få forskellige typer medikamenter til hunde, der beskytter hundene mod de her sygdomme over en længere periode, siger han og fortsætter:

- Så når vi nu kigger ind i et par år med udsigt til mange flåter, og hvis man ved, at man er ude i naturen jævnligt, så kan man overveje at give sine hunde noget forebyggende.

Frygt ikke

Ivar Høst understreger, at man ikke skal frygte at bevæge sig ud i naturen, selvom der måtte være ekstra mange flåter.

- Hvis man bevæger sig med lidt opmærksomhed og sund fornuft, så skal man absolut ikke frygte at gå i naturen. Det er så godt for os at komme derud, så det ville være synd, hvis man holdt sig fra det, siger han.

Ivar Høst har gennem årene haft hundredevis af flåter på sig. Det er dog kun sket én gang, at det udviklede sig til, at han måske havde fået borreliose.

- Det er jo den her røde ring rundt om der, hvor flåten har siddet, man skal holde øje med. Og hvis man opdager den hurtigt, så kan en eventuel infektion slås ned med noget antibiotika.