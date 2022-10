Stolt nordjysk professor i spidsen for forsøg med dansk vaccine: Vil du være med?

NORDJYLLAND:3.000 danskere, belgiere og amerikanere kan det næste år være med til at bringe en dansk vaccine mod covid-19 i spil. En vaccine, som på flere områder tegner til at være langt bedre end de nuværende.

- Det er meget positivt, og jeg er stolt over, at dansk grundforskning har sat gang i en udvikling, der forhåbentlig kan føre til en stærkt forbedret vaccine, som man kan få glæde af verden over, siger professor Henrik Nielsen fra forskningsenheden på Aalborg Universitetshospital.

Aalborg Universitetshospital er det første af de involverede sygehuse, der er klar til at modtage deltagere i vaccineforsøget, som skal afklare om vaccinen lever op til de strenge krav, der stilles. Hvis det går, som man håber, kan Danmark i foråret 2024 sende en dansk covid-19-vaccine på markedet

Henrik Nielsen er udpeget som national koordinator for det kliniske forsøg, der involverer otte danske sygehuse. Forskere på Københavns Universitet har arbejdet på vaccinen i flere år, og har nu indgået partnerskab med vaccineselskabet Bavarian Nordic om den videre udvikling af vaccinen.

Vælges ved lodtrækning

Inden Lægemiddelstyrelsen vurderer, om en ny vaccine kan godkendes, kræver det videnskabelige forsøg som det, der nu sættes i gang.

Forsøget kommer til at omfatte 3.000 deltagere, som udover danskere også omfatter borgere fra Belgien og USA. Halvdelen af forsøgsdeltagerne bliver efter lodtrækning vaccineret med den nye danske vaccine, den anden halvdel får den allerede kendte vaccine fra Pfizer.

- Deltagerene følges over nogle uger på deres regionale sygehus, hvor vi gennem blodprøver måler deres immunitet for at se, om den danske vaccine danner antistoffer i en mængde og med en holdbarhed, som er mindst lige så god som i de vacciner, vi kender.

- Men det er vores klare forventning, at den faktisk er langt bedre, siger Henrik Nielsen.

Sygehusene landet over og partnere i Belgien og USA indkalder forsøgspersoner frem til jul. Efter vaccination følges deltagerne i et halvt år, hvorefter forskerne udarbejder en rapport om vaccineforsøget.

Bedre end Pfizer

Også andre steder i verden udføres forsøg med nye vacciner, men ifølge Henrik Nielsen ikke nogle, der ligner præcis den danske vaccine, som indtil videre går under navnet ABNCoV2

- Vaccinens helt specielle opbygning får os til at tro, at vi på mindst to felter får en vaccine, der er bedre, end dem vi kender, siger Henrik Nielsen.

En ulempe ved den nuværende Pfizer-vaccine er, at den er besværlig at håndtere, fordi den skal opbevares ved minus 70 grader. Den danske vaccine har ikke samme krav til nedkøling, og det vil være en stor fordel, ikke mindst i udviklingslande.

Et andet problem med de nuværende vacciner er, at antistofferne ret hurtigt forsvinder ud af kroppen, så beskyttelsen mod sygdom aftager, og der er behov for hyppige booster-stik, som dem, der uddeles i øjeblikket.

- Vores forventning er, at den danske vaccine vil have en effekt, der holder i flere år, hvilket naturligvis vil være en klar forbedring, siger Henrik Nielsen.

Vil hjælpe videnskaben

Den nordjyske professor er forberedt på, at der formentlig fra nogle sider vil opstå kritik af et sådant vaccine-forsøg.

- Heldigvis er der altid folk, der er motiverede og interesserede i at hjælpe videnskaben og gøre lægerne klogere, så jeg tror ikke, at det bliver et problem at skaffe deltagere, siger Henrik Nielsen.

- Vi har set, at der er nogle vaccineskeptikere, der er meget aktive, men generelt er der i befolkningen en stor tillid til vacciner. Det viser også den store tilslutning til vaccinationsprogrammet, understreger han.

Det er ikke første gang, at den danske vaccine afprøves på mennesker. Sidste år fik et mindre antal forsøgspersoner i Tyskland vaccinen, og den viste lovende resultater, hvad angår vaccinens evne til at bevare immuniteten.

Henrik Nielsen understreger, at der ved alle vacciner er en risiko for bivirkningen, men der var intet hos de første forsøgsdeltagere, der indikerede, at denne vaccine skulle medføre kraftigere bivirkninger.

For at medvirke i forsøget, skal man være sund og rask og have modtaget mindst to tidligere vaccinationer.

Hvis man er interesseret i at deltage i forsøget, kan man skrive til forskerne på Aalborg Universitetshospital på air@rn.dk