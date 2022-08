Stor forskel i landet: Her er tallene for amputationer i Nordjylland

NORDJYLLAND:Der har den seneste periode været stor opmærksomhed på antallet af amputationer på de danske hospitaler.

Nu viser en ny rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), at der er en stigende forskel på andelen af benamputationer i regionerne, skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Men den positive historie i den nye rapport er Region Nordjylland, som har oplevet den største reducering i antallet amputationer per 100.000 indbyggere. Region Hovedstaden og Region Midtjylland har ligeledes oplevet er mindre fald, mens antallet af amputationer er steget i Region Sjælland og Region Syddanmark.

Det er netop dem stigende variation i antallet af benamputationer i de forskellige regioner, som bekymrer Karin Friis Back, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Hun peger på, at de andre regioner blandt andre skal lære af Region Nordjylland.

- Vi skal have undersøgt årsagerne til de stigende forskelle nærmere og set på, om nogle regioner kan lære af de regioner, der har nedbragt antallet af amputationer betydeligt over de seneste par år. Rapporten understreger vigtigheden af, at vi får data, der giver et godt overblik, siger hun.

RKKP har i rapporten ikke undersøgt årsagerne til den stigende variation, men den viser, at der er et vist sammenfald mellem udviklingen i andelen af amputationer og udviklingen i forebyggende indgreb, skriver Danske Regioner.