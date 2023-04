Store muligheder: Drone kan måske bruges ved større ulykker

AALBORG:Fra juni 2022 og frem til nu har en drone som led i et forsøg 15 gange svævet over Aalborg i forbindelse med alarmer om hjertestop.

Hjertestarterdronen har været i luften, når en sundhedsfaglig visitator i regionens AMK-vagtcentral har haft mistanke om hjertestop.

Nu afsluttes forsøget, og det har været en stor succes. For det har givet en indsigt i nogle muligheder, som rækker langt ud over blot hjertestartere.

- Vores håb på sigt er, at det måske kan udbredes til andre områder, hvor man har en større sandsynlighed for, at hjertestarteren kommer frem før alle andre. Det kunne være områder, som er mere tyndt befolket eller langs vores kyster, hvor der kommer turister igennem sommeren, siger Martin Rostgaard-Knudsen, præhospital lægefaglig direktør, Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland.

Martin Rostgaard-Knudsen ser store muligheder brugen af droner i forbindelse med det samarbejder, der er mellem politi, beredskab og sundhedsvæsen. Foto: Henrik Louis

Han ser et potentiale i de muligheder, der er for at bruge droner indenfor sundhedsområdets samarbejde med andre aktører. Han nævner, at der kan være gode muligheder for i samarbejde med politiet og Nordjyllands Beredskab at yde indsatser indenfor andre områder:

- Nu har vi vist, at vi i Region Nordjylland som et af de første steder i Verden kan flyve en AED'er (hjertestarter, red.) ud til et hjertestop. Det åbner op for, at man kunne overveje at tænke assistance til andre beredskabshændelser ind: Det kunne være større ulykker samt eftersøgning af folk, der er faldet i vandet eller er forsvundet i større skovområder.

- Jeg tror, det vil kunne hjælpe, hvis man har en drone liggende over en hændelse og rapportere data ned. Vi havde eksempelvis den store motorvejsulykke i december. Der var ulykke i begge spor og begge retninger - og kunne man nu have haft en drone, som havde givet samlet og fælles direkte transmitteret overblik over, hvordan ulykken så ud for både politi, brand og os, så ville det være til stor hjælp til koordinering af ledelse til indsatsen. Det er der kæmpe potentiale i, mener han.

Hans håb er derfor også, at evalueringen vil pege i retning af endnu flere muligheder for brug af droner.

- Forsøget er en succes

Forsøget skal nu endeligt evalueres.

- Der er et ph.d.-projekt i gang, som udgår fra akutberedskabet i Region Hovedstaden og i samarbejde med os i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland. Der er indsamlet en hel del data, og det går vi nu i gang med at analysere - både i forhold til eksempelvis flyvemønster og mobiliseringstid.

Foto: Martél Andersen

Der kan dog allerede nu trækkes nogle erfaringer op af hatten:

- Der mangler lidt endnu på rækkevidde og i forhold til, hvor hurtigt den kan komme i luften. Everdrone, som vi arbejder sammen med, arbejder på at gøre den endnu hurtigere. Der skal også ses på, om den vil kunne arbejde om natten og i alt slags vejr. Så der er endnu nogle begrænsninger, forklarer Martin Rostgaard-Knudsen.

- Men meningen var simpelthen at blive klogere på, om det er muligt overhovedet at sætte dronen med en hjertestarter i luften. Og ud fra det er forsøget en stor succes, konstaterer han.

Lettede fra hangar i Aalborg

15 droneflyvninger lyder måske af lidt, men det er det ikke.

- Der er simpelthen så meget data i forhold til virkelig mange parametre, der er samlet ind, konstaterer den lægefaglige direktør.

Everdrone vil arbejde med at gøre dronen endnu hurtigere - eksempelvis i forbindelse med, at den skal lette. Foto: Line Bloch Klostergaard/Region Nordjylland

Dronen har lettet fra dronehangaren i Aalborg og fløjet helt automatiseret via GPS og kamera til personen, som har ringet 1-1-2. Ved dronens ankomst har en droneoperatør taget over og sikret, at hjertestarteren blev firet ned et passende sted, som fx i en indkørsel eller lige foran hoveddøren på adressen.

Dronen havde alene fået tilladelse af forskellige relevante myndigheder til at flyve som en forsøgsordning i en afgrænset periode, og det er derfor lukker ordningen planmæssigt ned fra 30. april i år.

Forsøgsordningen har været støttet økonomisk af NovoNordisk Fonden og TrygFonden.