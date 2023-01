Syge af skimmelsvamp - Vi skal ikke dumme os én gang til

HADSUND:- For mig personligt er vores medarbejdere det vigtigste, vi har. Vi skal have garanti for, at der ikke opstår skimmelsvamp igen.

Sådan siger Jan Andersen (V), formand for i Mariagerfjord Kommunes sundheds- og omsorgsudvalg, efter Nordjyskes artikel "Mange blev syge i skimmelbefængt sundhedshus" om det usunde indeklima i Hadsund Sundhedscenter.

De ansatte lider af åndenød og symptomer på astma. 20 af dem har været i et gruppeforløb på Arbejdsmedicinsk klinik, efter at det i efteråret 2022 blev konstateret, at der var noget helt galt med Sundhedscentret.

Godt halvdelen af de 20 medarbejdere havde symptomer, som sandsynligvis var relateret til eksponering for skimmelsvamp på arbejdspladsen, har velfærdsdirektør Søren Aalund, Mariagerfjord Kommune, tidligere oplyst til Nordjyske.

Rives ned eller renoveres med garanti

Jan Andersen fastslår, at der skal ske noget drastisk med Sundhedscentret. Enten skal det rives ned, eller også skal det skal renoveres med garanti.

- Hvis der blev lavet en dum beslutning i byrådet i 2008, skal vi ikke lave en dum beslutning én gang til, siger Jan Andersen.

Med "dum beslutning" hentyder Jan Andersen til, at et snævert flertal i byrådet i 2008 pinedød ville bevare det gamle Hotel Hadsund.

Også selv om kommunens rådgiver ikke dengang kunne garantere for, at der ikke ville trænge fugt ind i bygningen. Det er direktør Søren Aalund, som til Nordjyske har oplyst, at rådgiver ikke kunne give denne garanti. Om byrådet var vidende om det, ønsker Jan Andersen at få indsigt i.

Jan Andersen har personligt bedt forvaltningen om at fremskaffe den dagsorden fra 2008, der lå til grund for byrådets beslutning om at bevare Hotel Hadsund.

- Det var åbenbart vigtigere for byrådet at bevare husets sjæl, end det var at få en garanti for, at det var helbredsmæssigt i orden, siger Jan Andersen, som først blev valgt til byrådet i 2013. Arkivfoto: Andreas Falck

- Noget tyder på, at det var vigtigere for byrådet at bevare husets sjæl, end det var at få en garanti for, at det var helbredsmæssigt i orden, siger Jan Andersen, som først blev valgt til byrådet i 2013.

- Som byrådsmedlem vil jeg sige, at det skal være 110 procent i orden. Vores personale skal komme før økonomi og følelser.

- Det kan ikke hjælpe, at vi investerer en masse penge i ejendommen, hvis der ikke kan skabes tryghed for personalet, siger Jan Andersen.

Lidt chokeret

Jan Andersen er i det hele taget lidt chokeret over at høre, at ansatte i Mariagerfjord Kommune har arbejdet et sted, hvor der var skimmelsvamp.

- Der er ingen arbejdsgiver, som ønsker, at personalet skal på Arbejdsmedicinsk Klinik for at få tjekket helbredet, siger han.

Sagen om det usunde sundhedshus er på dagsordenen, når Jan Andersen og de øvrige medlemmer af sundheds- og omsorgsudvalget holder møde mandag 30. januar.

Borgmester Mogens Jespersen (V) kan ikke afvise, at det kommer så vidt, at Sundhedscentret skal jævnes med jorden. Arkivfoto: Bo Lehm

Borgmester Mogens Jespersen (V) vil ikke afvise, at det kommer så vidt, at Sundhedscentret skal jævnes med jorden. Det fremgår af et mail-svar, han har sendt til Nordjyske.

Mogens Jespersen lader forstå, at bygningens skæbne kommer an på den undersøgelse fra efteråret 2022, som Teknologisk Institut har lavet af skimmelsvamp-angrebet.

I rapporten beskriver Teknologisk Institut ret udførligt, hvordan kampen mod svampen kan gribes an. Borgmesteren har ikke læst denne rapport endnu og kender ikke dens konklusioner.

- Hvis undersøgelsen viser, at det er tvivlsomt, om det kan fjernes med 100 procent garanti - så må bygningen (Sundhedscenter Hadsund) erstattes af en anden, skriver Mogens Jespersen.