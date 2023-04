Sygeplejerske ville gøre noget godt for patienterne - viljen til at hjælpe har blæst hende omkuld

NORDJYLLAND:- Uha, det er lang tid siden, at jeg har grædt så meget. Jeg er helt fyldt op med kærlighed.

Sygeplejerske Nathja Uggerhøj, Frederikshavn, er overvældet over de reaktioner, hun har fået på et Facebookopslag, som hun lavede tidligt lørdag morgen. Her var hun på nattevagt på mave-, tarm- og kræftkirurgisk afdeling (A1) på Aalborg Universitetshospital Syd.

- Jeg talte med en kollega om, at vi gerne ville kunne gøre noget mere for vores patienter og de pårørende. Men det blev godt nok noget mere voldsomt, end jeg havde forestillet mig. Det er helt vildt, lød det søndag aften fra Nathja Uggerhøj.

I opslaget efterlyste hun fjernsyn, brætspil og kortspil, så det kan blive lidt mere hyggeligt at opholde sig på afdelingen. Især i aften- og nattetimerne, hvor der ikke er så meget at give sig til. Billeder derfra viser tydeligt, at både stuer og opholdsrum trænger til noget, der kan skabe hyggeligt samvær. Afdelingen på syvende sal i den høje sygehusbygning på Hobrovej i Aalborg, er blandt de ældste afdelinger under Aalborg Universitetshospital.

- Den ser ikke så indbydende ud, og det giver måske heller ikke mening at bruge penge på den, når det nye sygehus står færdig om nogle år, som Nathja Uggerhøj udtrykker det.

Hun havde så troet, at hendes opslag ville blive delt af hendes Facebookvenner, og at det kunne udløse nogle spil og måske et brugt fladskærms-tv. Men så gik opslaget viralt.

Søndag aften var det blevet delt over 1300 gange. Adskillige privatpersoner har kommenteret det eller skrevet direkte til Nathja Uggerhøj og tilbudt alt fra kortspil til fjernsyn. Og selvom det er påske, har to firmaer tilbudt gavekort og spritnye fjernsyn.

- Det er så fantastisk, lød det søndag fra en rørt sygeplejerske.

Hun er ved at tage en overbygning på sin uddannelse, så hun vil kunne kalde sig kræftsygeplejerske. Og hun glæder sig til, at patienter og pårørende får mere hyggelige rammer, brætspil med mere at samles om. Et frirum, der ikke handler om sygdom.

Opholdsrummet på afdeling A1. Lidt bøger og en gammel motionscykel i hjørnet men ikke megen hygge. Foto: Nathja Uggerhøj

Spil kan afleveres på afdelingen, men donationer i form af fjernsyn har skabt en særlig udfordring. Der skal sygehusets teknikere lige på banen først, når de ellers har holdt påskeferie.

- Vi kommer til at holde folk lidt hen. Jeg havde ikke regnet med, at det ville blive så stort, siger Nathja Uggerhøj.