Sygeplejerskemangel: Under halvdelen opnået

Målet på landsplan var 1000 - i Region Nordjylland var tallet 100. Men godt to år efter finanslovens vedtægt tegner virkeligheden et andet billede.

I Region Nordjylland har man opnået i alt 47 flere sygeplejersker, og endnu værre står det til på landsplan. Her er tallet 241, altså under en fjerdel af det samlede mål. Det viser nye tal fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Det er altså langt fra lykkedes at fastholde og rekruttere de sygeplejersker, der var blevet lovet. Og det er en farlig tendens, hvis man spørger Christina Windau Hay Lund, som er formand hos Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland.

Hun refererer til, at initiativerne i sin tid blev i gangsat, fordi der var stor mangel på sygeplejersker, og at initiativerne skulle være første skridt i forhold til at få ændret på udfordringen.

- Alligevel står vi nu efter to år og har kun fået 47 ud af de 100, som var målet i Region Nordjylland. Det fortæller mig, at der virkelig skal arbejdes på at finde nogle langsigtede løsninger, siger hun.

Handler om rekruttering og fastholdelse

Debatten er ikke ny, og det er de argumenter, som fremføres af Dansk Sygeplejeråd heller ikke.

Det handler om rekruttering og fastholdelse, og rekruttering og fastholdelse starter med løn og arbejdsvilkår, fortæller Christina Windau Hay Lund.

- Derudover drejer det sig om, at der skal være tid til kvalitet og faglighed blandt sygeplejerskerne. Privat- og arbejdsliv skal kunne hænge sammen, og det handler blandt andet om medindflydelse på ens vagtplan, siger hun og uddyber.

- Det er også vigtigt, at man får styrket den sygeplejefaglige ledelse, og at man fokuserer på uddannelses- og kompetenceudvikling og de muligheder, der er i faget. Og så selvfølgelig, at vi skal have uddannet flere sygeplejersker.

Christina Windau Hay Lund, formand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland, mener, at der bør sættes ind med det samme, hvis man ønsker at vende den dårlige tendens. Foto: Pressefoto

Sådan lyder det fra formanden hos Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, som - med afsæt i ovenstående pointer - fremlægger 12 løsningsforslag til at rekruttere og fastholde sygeplejersker i morgen sammen med resten af DSR.

- Hvis ikke man gør noget, og lader problemet blive større, bliver det sværere at få vent skuden. Jo flere sygeplejersker, der forsvinder, jo større pres er der på dem, der er tilbage. Det er vi nødt til at få bremset, siger Christina Windau Hay Lund.

Flere sygeplejersker skal uddannes

De nye tal kommer ikke bag på Venstres regionsrådsformand Mads Duedahl, der kritiserer den nuværende regering for at have slået et for stort brød op i sin tid.

- Man kan jo ikke bare love et antal sygeplejersker og så håbe, at de kommer op af jorden et sted fra, siger han.

Dog hæfter han sig ved, at det ser bedre ud i Region Nordjylland, end eksempelvis i hovedstadsområdet.

- Det, man også ser i tallene, er, at det faktisk gik okay i starten med at rekruttere mange nye sygeplejersker. Men strejken, samt en hård opslidende tid med Covid-19 har gjort, at vi har oplevet et enormt stort frafald. Derfor er der desværre nogen, der har søgt væk fra branchen, siger Mads Duedahl.

Mads Duedahl (V) mener, at problemet med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere blandt sygeplejerskerne skal løses nationalt, så flere tager uddannelsen i første omgang. Martin Damgård

Han mener, at problemet i høj grad skal løses på nationalt plan, da det ifølge ham først og fremmest er et problem, der handler om, at der ikke er nok, der vælger at uddanne sig til faget.

Dog ser han problemet som en todelt udfordring.

- Det er vigtigt, at man sikrer sig at få uddannet flere, og at man gør det så lokalt som muligt.

Her refererer han til, at man over tid fik lettere ved at rekruttere læger i regionen, efter medicinuddannelse blev rykket til Aalborg.

- Det andet er, at vi er nødt til at være ærlig at sige; der er jo en del sygeplejesker, der ikke har søgt væk fra erhvervet, men er søgt ud i vikarbureauer. Og det er måske fordi, det arbejdsmiljø, vi har i dag, ikke modsvarer deres forventninger. Så vi bliver også nødt til at se på arbejdsmiljøet og sikre, at de har det antal kolleger, der skal til, for at de ikke brænder ud i faget og kan se sig selv i det i mange år fremadrettet.

Der findes ingen snuptagsløsninger

Socialdemokrat og formand for Udvalget for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering i Region Nordjylland, Søren Valgreen Knudsen, er enig i, at sygeplejerskestrejken og Covid-19 har haft betydning for den manglende udvikling.

Han ser på situationen med alvor, og kalder det: "Den største udfordring, vores sundhedsvæsen står overfor i øjeblikket".

- Det, vi politisk skal i gang med, er at få udviklet en ordentlig strategi og komme i rigtig god dialog med både de faglige organisationer, med medarbejdersystemet og med ledelsen, så vi bedst muligt får understøttet det arbejde, der skal til. Det er vigtigt, vi kommer i tæt dialog med dem, som er i virkeligheden, og får en fin balance mellem, hvornår vi prioriterer noget fra politisk side, og hvornår vi prioriterer midler ud til lokale initiativer.

Der findes ikke nogen hurtig løsning på problemet med at fastholde og rekruttere sygeplejesker, mener Søren Valgreen Knudsen (S) Arkivfoto: Daniel Bygballe

Mere konkret bliver det ikke endnu, og det er der en væsentlig årsag til ifølge Søren Valgreen Knudsen.

- Vi vil gerne sikre os, at når vi prioriterer så mange midler og så meget tid på det, så er det også der, hvor vi får mest indsats.

De nye tal fra KRL viser også, at der er sket en udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker, som også har været et indsatsområde, og her ser udviklingen på landsplan positiv ud.

Det glæder udvalgsformanden.

- Det ser positivt ud, at der er flere, der kommer på fuldtid. Det har været en klar politisk ambition, og det er opløftende at se. Vi står åbenlyst i en alvorlig situation, der kræver fuldkommen politisk opmærksomhed, men det er vi i gang med, og der er ikke nogen snuptagsløsninger. Det skal ske i et langt strategisk arbejde i tæt samarbejde med medarbejdere, ledelsen og de faglige organisationer.