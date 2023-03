Testcenter for sexsygdomme i Aalborg lukker: - Nu får vi aldrig bugt med klamydia

AALBORG: Muligheden for at blive gratis testet for kønssygdomme, få hurtigt svar og blive set og hørt er gået rent ind hos unge, der har stået i kø hos AIDS-Fondets checkpoint i Aalborg.

Men den mulighed udløber med udgangen af marts, når test- og rådgivningsklinikken i Jernbanegade lukker.

Fredag kom det frem, at AIDS-Fondet ikke har fået midler på SSA-reserven, som erstatter satspuljerne, der udløb med udgangen af 2022.

Konsekvensen er, at AIDS-Fondets klinikker i Aalborg og Odense må lukke, og at åbningstiden i Aarhus og København bliver markant skåret. Det betyder også opsigelse af 23 medarbejdere.

- Jeg er rystet og ærlig talt skuffet over, at de resultater, vi leverer, ikke betyder noget. Den eneste forklaring, jeg kan se, er, at vi er blevet glemt. Vi havde en satspuljebevilling, men satspuljen er lukket, og vi har ikke haft en reel chance for at komme over på SSA-reserven, siger Thomas Hübertz, forebyggelseschef i AIDS-Fondet i en pressemeddelelse.

Her påpeger han, at antallet af brugere i klinikken er steget med mere end 100 procent de seneste to år.

- Vi løfter en stor forebyggelses- og rådgivningsopgave, som det offentlige nu selv skal løfte. Og en stor del af vores brugere ønsker ikke at benytte det offentlige sundhedssystem, da de ikke føler sig trygge. De risikerer at blive tabt nu, siger han.

Undgår egen læge

Lukningen af to klinikker og nedskæringer på de øvrige to får konsekvenser for den seksuelle sundhed hos mange, vurderer AIDS-Fondet.

Sidste år testede fondets klinikker næsten 12.000 mennesker for sexsygdomme, og tilbuddet har på nuværende tidspunkt ikke kapacitet til at hjælpe alle dem, der kommer. Hver uge går 40-50 personer forgæves, og med en nedskæring vil tallet blive endnu større.

- De mange, som ikke bliver testet og behandlet, er med til at drive epidemien, og hvis vi ikke gør noget ekstraordinært, får vi ikke bugt med klamydia, siger Thomas Hübertz, der fremhæver klinikkerne som et sted, hvor mange unge har lettere ved at komme end hos deres læge.

- De unge er glade for, at vi har åbent, når de har fri. Mange fremhæver, at der er en god stemning, hvor det er trygt at tale om sex og seksualitet, og hvis man fejler noget, sørger vores læge for, at man får en recept med det samme, siger han.

Rådmand: - Det er helt galt!

AIDS-Fondet vil nu gå i dialog med politikerne på Christiansborg. Det samme vil Aalborg Kommune.

- Det er helt galt, det her, det vil være så forkert med en lukning på et tidspunkt, hvor vi døjer med en stigning i antallet af smittede med kønssygdomme. Vi ved at seksuel sundhed har stor betydning for unges velbefindende, og fjerner man det på dette tidspunkt, vil det særligt være de mindst ressourcestærke unge, der ikke får søgt anden hjælp, siger sundhedsrådmand i Aalborg, Jes Lunde.

Sammen med de øvrige seks-byer i Danmark har han rettet henvendelse til regeringen.