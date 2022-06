Vegetarer stævner nordjysk kommune: Ville ikke servere vegansk måltid i børnehave

NORDJYLLAND:Jammerbugt Kommune er blevet stævnet af Dansk Vegetarisk Forening efter en uoverensstemmelse om vegansk mad i en børnehave i kommunen.

Det fortæller Dansk Vegetarisk Forening i en pressemeddelelse.

Stævningen kommer på baggrund af en sag fra 2020, hvor en vegansk familie var utilfreds over Jammerbugt Kommune. I madordningen i den børnehave, som kommunen havde tilbudt datteren plads i, var det ikke muligt at få serveret et vegansk måltid. Familien måtte heller ikke selv smøre en vegansk madpakke, som datteren kunne tage med.

Det fortæller Dansk Vegetarisk Forenings generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl til Nordjyske.

Foreningen mener, at det er en krænkelse af menneskerettighederne, når offentlige køkkener ikke tilbyder et vegetarisk eller vegansk måltid, og har derfor valgt at stævne Jammerbugt Kommune.

- Vi ville ønske, at det ikke var nødvendigt at gå rettens vej for at sikre veganere og vegetarers ret til at spise måltider uden animalske produkter. Men der er desværre en udbredt forskelsbehandling af familier og borgere, der ønsker nærende, plantebaserede måltider. Derfor må vi nu prøve spørgsmålet ved domstolene, siger Rune-Christoffer Dragsdahl.

Udover Jammerbugt Kommune har Dansk Vegetarisk Forening også stævnet København Kommune, Region Hovedstaden og Region Sjælland for lignende sager.

Alle fire retssager er finansieret gennem donationer på knap 450.000 kroner fra 1300 borgere.

Direktør for Børne- og familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune, Diana Lübbert Pedersen, bekræfter over for Nordjyske, at de har fået at vide fra Dansk Vegetarisk Forening, at de har indleveret en stævning til retten.

Stævningen er endnu ikke forkyndt.

Direktøren har ikke yderligere kommentarer til stævningen.

- Vi afventer rettens afgørelsen af stævningen, og så må vi tage den derfra, siger hun.

Foreningen har fremsat et erstatningskrav på vegne af familie på 25.000 kroner. Samtidig mener foreningen, at der i fremtiden bør kunne blive serveret et vegansk måltid i offentlige køkkener.