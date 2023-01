Video-hotline til lægen: Flere får tilbudt privat online-konsultation

NORDJYLLAND:Danskerne har de senere år fået flere muligheder for at konsultere en læge privat gennem et videoopkald over telefon eller computer. Flere pensions- og forsikringsselskaber råder over en lægehotline, som "alternativ til den alment praktiserende læge".

Muligheden for online konsultationer udenfor det offentlige sundhedsvæsen omfatter flere hundrede tusinde danskere der har en forsikrings- eller pensionsordning. Men hvor mange, der reelt benytter online-lægerne, er uklart.

Forsikringsselskabet Tryg kører i øjeblikket en pressekampagne, hvor man oplyser at "rekordmange danskere" i 2022 har benyttet selskabets ordning og man taler om "en fordobling i antallet af konsultationer" blandt de over en halv million danskere, der har adgang til Trygs lægehotline.

Det siger imidlertid intet om efterspørgslen, da selskabet i et svar til Nordjyske meddeler, at man af "konkurrencemæssige hensyn" ikke ønsker at sætte tal på, hvor mange der benytter selskabets online-læger.

"En tynd kop te"

De praktiserende lægers organisation, PLO, har tidligere kaldt online-lægerne "en tynd kop te-rådgivning".

Udover Tryg har bl.a. Danica Pension, Dansk Sundhedssikring, Pensiondanmark og Topdanmark online-læger. Et af selskabernes argumenter for at tilbyde en lægehotline er, at patienter på den måde kan slippe for den lange ventetid i telefon hos praktiserende læger.

I Nordjylland har hver læge i gennemsnit flere patienter end i resten af landet, men de praktiserende læger betragter ikke private online-læger som et reelt alternativ eller en løsning på lægemanglen.

- Det afgørende er, at vi har en almen praksis og et lægevagt system, der er velfungerende for alle borgere, uanset hvor i landet de bor, siger Charlotte Lønskov, formand for de praktiserende læger i Nordjylland.

Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hun glæder sig over, at der er udsigt til en forbedret lægedækning i Nordjylland de kommende år, i takt med at der uddannes flere læger fra medicinstudiet på Aalborg Universitet.

- Hvis folk så frivilligt og for egen regning vil tilvælge noget ekstra service, er det deres valg. Reelt spiller de her ordninger så lille en rolle, og værdien af dem er så beskeden, at de ikke i nævneværdig grad skaber ulighed i sundhed, lyder det fra Charlotte Lønskov.

Mindre problemer

Ifølge Tryg er det især gener i øre-, næse- og halsregionen samt maveonder og hudlidelser, som kunderne får hjælp til via lægehotlinen. Tryg oplyser, at "op mod 65 procent af alle henvendelser kan løses online med behandling eller rådgivning".

Lægehotline Danica Pension, Dansk Sundhedssikring, Pensiondanmark og Topdanmark er blandt de selskaber der siden januar 2021 tilbudt online-konsultationer for private kunder via telefon eller computer.

Forsikringsselskabet Tryg har tilbudt en lægehotline for private kunder siden 2018.

Også PFA-pension har en online-læge tilknyttet.

I de fleste tilfælde er det gratis at benytte onlinelægen for alle i husstanden, hvis man har betalt til f.eks. en forsikrings- eller pensionsordning i et selskab.

Der er også adgang til online-lægehjælp, hvis man abonnerer på en sundhedsordning eller f.eks. Falck Sundhedshjælp.

En række private tilbyder desuden lægekonsultation mod betaling - enten på abonnement eller engangsbetaling - bl.a Hej Doktor, Aleris eller Privatklinikken ABC Klinik, hvor man også kan købe en fysisk konsultation.

Også i det offentlige sundhedsvæsen kan man benytte sig af onlinekonsultation f.eks. via Min Læge-appen, hvor man kan gennemføre en videokonsultation med sin egen læge eller vagtlæge, samt se aftaler, henvisninger og vaccinationer. VIS MERE

Charlotte Lønskovs opfattelse er, at private online-læger oftest opfordrer patienten til at kontakte egen læge dagen efter.

- Jeg har kun ser det anvendt til småting. Nordjyder er godt klar over, hvor de skal henvende sig, hvis de fejler noget alvorligt, fastslår hun.

Efter Charlotte Lønskovs opfattelse fylder de private tilbud så lidt i det samlede billede, at det ikke vil medføre, at nogle danskere får ringere adgang til lægehjælp i hverdagen.

- Det, der derimod skaber ulighed i sundhed, er, hvis man ikke kan få sin egen praktiserende læge.

- Derfor er det vigtigt, at regeringen og Folketinget tager ansvar for, at vi får uddannet flere speciallæger i almen medicin, og at vi får placeret uddannelsesstillingerne i alle egne af landet – ikke kun i de større byer, fastslår Charlotte Lønskov.

Lægemangel

Ifølge direktør for Sundhed i Tryg Jytte Vadmand Adelmark er der især sket en stigning i antallet af kunder med en rejseforsikring, der benytter sig af tilbuddet når de er i udlandet - men heller ikke her vil Tryg oplyse, hvor mange det drejer sig om.

Professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg, har svært ved at se, hvad de private online-læger kan bidrage med.

- Som udgangspunkt synes jeg, at man skal tage til sin praktiserende læge, hvis man har behov for lægehjælp, siger Jakob Kjellberg, der er tilknyttet Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Har man en bekymring for et barn, som måske har haft 38,2 i fire timer, så kan onlinelægen sige "tag en kop te".

- Hvis der for alvor er problemer, skal familien alligevel have en fysisk konsultation hos deres egen læge eller lægevagten.

Han anerkender, at det til tider kan være besværligt, at komme igennem til en samtale eller konsultation ved lægen.

- Det handler om tilgængelighed og det problem kan også løses ved at vi uddanner nogle flere læger, så behovet i almen praksis opfyldes, påpeger Kjellberg.

Det er mine penge

Han vil ikke afvise, at ordningen kan være et udmærket alternativ for faggrupper, der ikke har mulighed for at ringe til lægen fra arbejdspladsen eller forlade jobbet for at komme til læge med mindre problemer.

- For dem kan det måske være en god mulighed, men langt de fleste af os har et job, hvor vi kan passe det ind.

Helt personligt er Jakob Kjellberg frustreret over, at pensionsselskaber bruger penge på sådanne ordninger.

- Hvis du tegner en rejseforsikring, hvori tilbuddet indgår, er det dine egne penge, der financierer online-læge-ordningen og du kan vælge at forsikre dig et andet sted, hvis du ikke vil være med.

- Problemet opstår, når det er mine penge, der bruges til at yde lægehjælp gennem et pensionsselskab, hvor målet ellers er at pengene skal yngle til gavn for fællesskabet.

- Det kan jeg ikke se logikken i, siger Jakob Kjellberg.