Voldsom stigning i antallet af opringninger til 112

AALBORG:Selv om både Nordjyllands Politi gentagne gange har betegnet karnevalsfesten i Aalborg som relativt rolig, så kan det ikke undgås at koste skrammer, når flere end 100.000 overvejende unge mennesker blander højt humør, glasflasker og alkohol i mange timer.

Det har de mærket hos sundhedspersonalet fra Den Præhospitale Virksomhed under Region Nordjylland, som lørdag har bemandet såvel skadestuen på Aalborg Universitetshospital som den fremskudte skadestue, som var i funktion frem til kl. 20.

- Vi har oplevet en voldsom stigning i antallet af opkald til 112, hvor vi har registreret 90 opkald, der har været relateret til karnevallet. det er næsten dobbelt så mange som i 2022, hvor der var 53, oplyser enhedschefen for Den Præhospitale Enhed, Kenneth Lübcke.

- Langt de fleste opkald har vi kunnet afslutte i telefonen ved at henvise til skadestuen, men de mange opkald udløste 6-8 ambulancekørsler, fortæller han.

Da den fremskudte skadestue lukkede kl. 20, havde 223 personer haft behov for konsultation - langt de fleste for snitsår og for meget alkohol i kroppen.

Kl. 18.30 havde vi haft 32 indlagt til afrusning. Det har været en travl dag, men ikke mere travl, end at vi har kunnet håndtere det. Vi har ikke på noget tidspunkt været i knæ, konstaterer Kenneth Lübcke.