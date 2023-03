Voldsom stigning i Nordjylland: Dobbelt så mange smittet med alvorlig kønssygdom

NORDJYLLAND:Flere nordjyske mænd og kvinder end normalt har det seneste år været omkring læge eller hudklinik og fået en positiv test for kønssygdommen gonorré.

I 2022 blev 386 nordjyder smittet med den alvorlige kønssygdom - året før var tallet 190, så det er en stigning på mere end 100 procent på et år.

Dermed tegner Nordjylland sig for den største procentuelle stigning i landet som helhed, hvor smittetilfældene er øget med 40 procent.

De nordjyske tilfælde af gonorré fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem mænd og kvinder. De fleste smittede er i alderen 15-24 år, tæt fulgt af gruppen mellem 25 og 34 år.

Kvinder, der får konstateret kønssygdommen, er generelt yngre end de smittede mænd. Det kan hænge sammen med en tidligere seksuel debut. Blandt de 15-24-årige var således 60 procent af de smittede sidste år kvinder, dvs. 129 ud af 210 smittede. Blandt unge mellem 25 og 34 år er billedet omvendt.

I 2020 og 2021 havde Nordjylland lidt færre smittede, end man kunne forvente i forhold til indbyggertal. Den seneste store stigning har imidlertid nu bragt Nordjylland på niveau med forekomsten i resten af landet.

Risiko for sterilitet

Gonorré kan smitte, hvis man har sex uden kondom. Smitten opdages ved, at det gør ondt, når man tisser, eller der kan være udflod fra skede eller urinrør, deraf det gamle tilnavn, en "dryppert".

Problemet med gonorré er, at en stor del af de smittede ikke får symptomer.

Har man fået konstateret kønssygdommen, er det derfor vigtigt at give besked til alle seksualpartnere, så de kan blive tjekket.

Gonorré Gonorré skyldes smitte med gonokokker ved sex uden kondom. Smitte kan ske ved vaginal, anal og oral sex.

Der går 2-7 dage fra man er smittet, til man får symptomer, men langt fra alle får symptomer.

Symptomer kan være smerter ved vandladning og udflåd fra urinrøret og/eller skeden.

Der kan også forekomme feber og hævelser i skede, endetarm eller hals.

Omkring halvdelen af de smittede kvinder og en tredjedel af mændene har ingen symptomer.

Sygdommen opdages ved at lægen undersøger urinrørets åbning eller livmoderhalsen, for tegn på betændelse. Derefter podes med en pind fra enten urinrør eller livmoderhals.

Kønssygdommen skal hurtigst muligt behandles med antibiotika,

Kvinder kan få underlivsbetændelse med risiko for sterilitet på grund af tillukning af æggelederne, og hos mænd kan bitestiklerne og testiklerne blive angrebet.

Hvis en gravid kvinde har gonorré, kan barnet smittes under fødslen og få øjenbetændelse, som i værste fald kan føre til blindhed. Også voksne kan udvikle alvorlig øjenbetændelse.

For at mindske risikoen for smitte er det vigtigt, at nydiagnosticerede patienter fortæller deres seksualpartnere, at de har gonorré, så de kan bliver undersøgt.

Kondom beskytter mod gonorré og andre seksuelt overførbare sygdomme. Kilde: Statens Serum Institut VIS MERE

Gonorré behandles med antibiotika, og det er vigtigt, at behandlingen sættes i gang hurtigst muligt.

I modsat fald risikerer kvinder at få underlivsbetændelse, med risiko for at æggelederne vokser sammen, så de ikke er i stand til at få børn senere i livet.

Hos mænd kan testiklerne blive angrebet af sygdommen, hvis man ikke reagerer i tide.

Egen læge kan ved en podning konstatere, om man er smittet.

Man kan også blive undersøgt og behandlet for kønssygdomme på Afdeling for Hud- og Kønssygdomme på Aalborg Universitetshospital. Det kan ske uden henvisning fra egen læge, men man skal ringe og bestille en tid.

Det er muligt at bede om anonymitet, når man bliver undersøgt for kønssygdomme på afdelingen, men hvis man skal i behandling, kan man ikke være anonym.