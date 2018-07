Sundhedsformand til læger: Kom ind i cannabiskampen

Lægernes kritik af forsøgsordningen med medicinsk cannabis er helt forfejlet.

Det mener formanden for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Liselott Blixt (DF).

- Lægernes afvisning af cannabis med henvisning til mulig afhængighed undrer mig meget, når morfin og meget andet smertestillende medicin jo også er stærkt afhængighedsskabende og sundhedsskadeligt, siger hun.

Anders Beich er formand for de praktiserende lægers videnskabelige selskab (DSAM). Han mener, at politikerne med ordningen har stukket folk blår i øjnene.

- Det allerværste er, at politikerne har vedtaget en lovgivning, som kører frontalt imod al lægelig rådgivning på området, og hvor politikerne i stedet kører med en rent politisk motiveret dagsorden, siger han.

Han erkender, at mange patienter har store og reelle problemer med afhængighed af stærk medicin.

- Vi er noget i bekneb med, hvordan man smertestiller folk. Derfor kunne man også med fordel have lavet nogle store forsøg med folk, der er afhængige af morfin, for at se om forskellige cannabisprodukter kunne gøre en forskel, siger Anders Beich.

Den køber Liselott Blixt ikke.

- Hvis lægerne ville forske i det, så skulle vi nok finde nogle flere penge til det, siger hun.

- Det er et kæmpe paradoks, at vi har borgere, der er dybt afhængige af smertestillende medicin udskrevet af lægen, samtidig med at lægen ikke vil udskrive medicinsk cannabis inden for forsøgsordningen, siger Liselott Blixt.

Hun mener, at lægerne burde se det som en tillidserklæring, at det er lægerne, som har retten til at ordinere medicinsk cannabis.

- Vi har jo netop lagt op til, at de, der kender patienten og deres behov bedst, kan gå positivt ind i det her. Og dermed også være med til at aflive myten hos nogle om, at cannabis hjælper på alt og i stedet finde frem til dem, der kan hjælpes, siger hun.

/ritzau/