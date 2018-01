Sundhedsminister griber ind for at forhindre lægeflugt

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) beder nu Styrelsen for Patientsikkerhed om at finde en løsning, der kan forhindre masseflugt fra vagtlægeordningen.

I Region Syddanmark har 61 ud af 160 vagtlæger indleveres deres opsigelser i protest over et nyt gebyr fra årsskiftet på 4000 kroner.

- Det har aldrig har været meningen at gøre vilkårene for vagtlægeordningerne dårligere. Intentionen med lovændringen var at sikre kvaliteten i lægevagten.

- Jeg har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed se på, om problemet kan løses ved, at lægevagtordningerne eventuelt kan organiseres anderledes, skriver Ellen Trane Nørby i en skriftlig kommentar.

Folketinget besluttede i 2016 at indføre gebyret, som skal være med til at finansiere et såkaldt risikobaseret tilsyn, der blev indført for at styrke patientsikkerheden.

Praktiserende Lægers Organisation har protesteret over udsigten til det nye gebyr, som ifølge organisationen vil gøre det sværere at rekruttere vagtlæger.

Formand for Region Syddanmark Stephanie Lose (V) mener, at gebyret bringer den sydjyske vagtlægeordningen i fare.

- Det dur simpelthen ikke. Det er med til at bringe den syddanske lægevagtsordning i fare og vil i sidste ende svække rekrutteringen til almen praksis, skriver Stephanie Lose på Facebook.

De protesterende vagtlæger er typisk unge læger, som ikke har egen praksis.

- De arbejder enten i praksis eller på et sygehus og kører lidt vagter ved siden af og tjener måske 30.000 om året. Skal de så betale 4000 i gebyr, gider de ikke mere, siger vagtlægechef Ole Holm Thomsen til Ugeskrift for Læger.

Gebyret pålægges selvstændige behandlingssteder, og det er en vagtlæge ikke, argumenterer Region Syddanmark.

Det er tilsyneladende kun i Syddanmark, at et stort antal vagtlæger har reageret ved at sige deres bijob op.

Praktiserende Lægers Organisation oplyser, at man er bekendt med, at en enkelt vagtlæge i Region Midtjylland har opsagt sit job på grund af det nye gebyr.

Organisationen har ikke oplysninger om tilsvarende opsigelser i de øvrige regioner.

/ritzau/