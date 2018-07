May-støtte overtager efter Boris Johnson som udenrigsminister

Den britiske premierminister, Theresa May, har udpeget Jeremy Hunt som ny udenrigsminister efter Boris Johnson, der trådte tilbage mandag. Det oplyser premierministerens kontor i Downing Street.

Jeremy Hunt har hidtil siddet på posten som sundhedsminister. Han betragtes som en af Mays mest loyale ministre.

Boris Johnson, som er på den fløj, som ønsker et såkaldt hårdt brexit, forlod sin post tidligere mandag.

Mindre end et døgn forinden var også den britiske brexitminister, David Davis, trådt tilbage.

Jeremy Hunt har bakket op om Theresa May og den plan for det kommende brexit, som hun præsenterede fredag.

Ved afstemningen om Storbritanniens fortsatte medlemskab af EU var Jeremy Hunt fortaler for at blive i unionen.

Han tilhører samme fløj som May, der ønsker et blødt brexit, og går ind for at bevare et tæt økonomisk forhold til EU, efter Storbritannien udtræder som medlem.

Fredag vandt May opbakning fra en dybt splittet regering til en plan for Storbritanniens fremtid uden for EU.

Opbakningen var der dog ikke fra Johnson og Davis - to af hendes centrale ministre i brexit-spørgsmålet - som mandag altså begge meddelte, at de ikke længere kunne se sig selv som en del af regeringen.

Premierministerens kontor i Downing Street oplyser mandag aften, at den hidtidige kulturminister, Matt Hancock, overtager posten som sundhedsminister efter Jeremy Hunt, rapporterer Sky News.

Ny kulturminister bliver Jeremy Wright, skriver BBC.

/ritzau/