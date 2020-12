Sundhedsstyrelsen anbefaler lyntest fortrinsvis til unge

KØBENHAVN:Lyntest for smitte med coronavirus anbefales til udvalgte grupper, hvor det er meningsfuldt at teste mere systematisk for at forebygge smitteudbrud.

I første omgang anbefales det, at det er unge mellem 15 og 25 år, der gør brug af lyntest.

Det skriver Sundhedsstyrelsen fredag i nye anbefalinger for brug af hurtigtest.

- Vi anbefaler, at visse grupper testes regelmæssigt i en begrænset periode, for eksempel unge mellem 15 og 25 år, hvor der ses mere smitte, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

- Det kan også være relevant for udvalgte erhverv, hvor man som medarbejder er nødt til at møde fysisk op, og hvor vi tidligere har set flere udbrud af ny coronavirus, eksempelvis på slagterier.

- Derudover kan hurtigtest på sigt anvendes til personale på plejecentre og andre institutioner med personer i øget risiko ved covid-19.

Sundhedsstyrelsen skriver, at deres anbefalinger gradvist vil blive implementeret i det gratis tilbud af lyntest.

Styrelsen skriver dog også, at der fortsat er brug for mere viden om hurtigtest. Både om hvor præcise de er, og hvilken effekt de har på forebyggelse af smitte og på den overordnede epidemikontrol.

Det har været muligt at få taget en lyntest på statens regning siden den 12. december, hvor regionerne lavede en aftale med Falck.

Siden er yderligere tre private virksomheder blevet en del af aftalen.

De fire virksomheder skal samlet kunne udføre 100.000 lyntest om dagen, hvoraf Falck skal stå for halvdelen.

Torsdag blev der foretaget 35.557 lyntest og fundet 1083 positive tilfælde med coronavirus.

En lyntest er dog mindre sikker end en pcr-test, som benyttes i det offentlige. Til gengæld giver den svar på cirka 15 minutter.

Derfor frarådes det at bruge lyntest, hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet.

/ritzau/