Sundhedsstyrelsen anbefaler revaccination af alle voksne

KØBENHAVN:Alle over 18 år anbefales at blive tilbudt revaccination mod covid-19.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Anbefalingen kommer, efter at særligt sårbare og ældre i noget tid allerede er blevet tilbudt revaccination. Det kendes også som det tredje vaccinationsstik.

Tilbuddet om revaccination henvender sig til de personer, som har fået to stik med vaccine og derved er færdigvaccinerede mod covid-19.

Indtil videre har de færdigvaccinerede, som har fået tilbud om revaccination, skullet vente seks måneder efter andet stik, før de har fået tilbudt det tredje.

- Sundhedsstyrelsen anbefaler, at princippet om revaccination seks måneder efter færdigvaccination videreføres, så alle voksne over 18 år får tilbud om et tredje stik mod covid-19, lyder det i pressemeddelelsen.

Med Sundhedsstyrelsens anbefaling vil alle over 18 år nu blive inviteret til et tredje stik seks måneder efter andet stik. Invitationen vil komme som besked i e-Boks eller med brev.

Herefter skal der bookes tid på vacciner.dk. Det er også muligt at ringe til den regionale hotline og booke tid.

Indtil videre er mere end 650.000 borgere i Danmark revaccineret. Det svarer til 11,2 procent af den samlede befolkning.

/ritzau/