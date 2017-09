SUP-VM i Danmark er historisk

VORUPØR: - Det er første gang, vi har VM i SUP i Europa, første gang en dansk kvinde vinder en medalje, første gang en atlet vinder VM-guld i sit hjemland og første gang, der er ligestilling, opremser Fernando Aguerra, formand for det Internationale Surf Forbund (ISA).

Når årets VM i stand up paddle surfing i denne uge fejres på de danske vande for fuld udblæsning, er det ikke bare en traditionel fejring af sporten, men også en fejring af et historisk år og skelsættende år for ISA.

- Det er en meget vellykket kombination af Danmark som værtsland og så sporten SUP, og jeg tror, det vil bringe noget nyt ind i sporten, fortæller han.

Årets VM har desuden deltagelse af ikke mindre end 286 atleter fra 42 forskellige lande, hvilket gør det til det største SUP-verdensmesterskab nogensinde.

Som værter ved årets VM skriver Danmark sig også ind i historiebøgerne ved at promovere ligestilling mellem sportens mænd og kvinder, ved som det første land nogensinde, at invitere det samme antal kvinder og mænd til at konkurrere.