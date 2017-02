SUPERBIL: Bilverdenen er fuld af jubilæer. Men det er ikke hver dag, at et 70 års af slagsen markeres så kraftfuldt, som Ferrari gør det med F812 Superfast.

Den får sin verdenspremiere på det forestående motorshow i Geneve, hvor den givet bliver et af de helt store trækplastre.

Modellen, der ifølge fabrikken er den hurtigste serieproducerede bil med sugemotor fra den kant nogensinde, skal da også markere, at vi skal helt tilbage til 1947 for at finde debuten for produktionen af de første 12-cylindrede motorer.

I jubilæumsmodellen sparker den 6,5 liters maskine et gigant-moment på 718 Nm fra sig ved 7000 omdrejninger pr. minut og hele 80 pct. af momentet er til stede allerede ved 3500 omdrejninger.

Formel 1-teknologi

De 12 cylindre præsterer hele 789 hk, hvilket betyder, at den italienske sprinter klarer 0-100 km/t på sølle 2,9 sekunder, mens topfarten er opgivet til på 340 km/t.

Præstationerne hentes bl.a. ved hjælp af teknologi fra Formel 1, som variabel indsugningsgeometri fra da man stadig brugte sugemotorer.

Det giver en såkaldt litereffekt på 123 hk/ltr., hvilket er unikt for en 12-cylindret motor.

Fabrikken lover, at den glade ejer får let ved at tumle bilen. Det sker bl.a. ved hjælp af en ny version af den software, som giver en "virtual short wheelbase", som betyder bedre indstyring og responstid.

Fabrikken er også klar med version 5.0 af "Ferrari slide slip", som gør det muligt at køre ud til skridgrænsen uden at miste kontrollen.

Modellen udspringer af F12 Berlinetta, men designerne har især med agterdesignet forsøgt at trække tråde til den legendariske 365 GTB4 fra 1969.

Indendøre er der også skruet op for dramatikken med en instrumentering, som har fået et ekstra svung med skulpturelle luftindtag, dybe sportssæder og TFT-display med ny Human-machine-interface.

Prisen for den nye Ferrari F812 Superfast kendes ikke, men her løber regningen nok op med samme hastighed, som bilen flytter sig.

Bilen er klar til levering i fjerde kvartal.