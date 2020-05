Superliga-genstart bliver fastlagt inden for kommende dage

FODBOLD:Inden for de kommende dage vil det blive lagt fast, hvornår Superligaen og 1. division starter op igen.

Det skriver Divisionsforeningen, der driver landets bedste fodboldrækker, i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer, efter at al professionel sport torsdag fik grønt lys til at starte op igen. Det skete i en aftale om yderligere genåbning af Danmark mellem regeringen og Folketingets partier.

- Vi er meget glade og taknemmelige for, at professionel klubfodbold er med på listen over brancher, der kan åbne her i fase 2 af genåbningen af Danmark, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen i pressemeddelelsen.

- Vi ser det som en tillidserklæring til det grundige arbejde, vi har lavet med protokoller for afvikling af træning og for afvikling af turneringskampe, hvor der tages store hensyn til at mindske smitterisikoen.

Mens det altså endnu er uvist, hvornår den første superligakamp vil blive spillet, så betyder torsdagens udmelding, at superligaklubberne kan begynde med almindelig holdtræning, skriver Divisionsforeningen.

Det vil foregå under de retningslinjer, der er beskrevet i Divisionsforeningens protokol.

Divisionsforeningen har tidligere udtrykt ønske om at starte op fredag 29. maj.

Det ligger fast, at den første kamp bliver et opgør mellem AGF og Randers FC, der i forvejen var udskudt på grund af en dårlig bane i Aarhus. Det ligger også fast, at alle kampe i resten af sæsonen bliver spillet uden tilskuere.

- Det har været helt afgørende for klubberne at få genstartet sæsonen, så den kan afgøres på grønsværen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det kunne have fået store sportslige økonomiske konsekvenser år ud i fremtiden, hvis det ikke var sket, så vi og klubberne er selvfølgelig lettede, siger Claus Thomsen.

Dansk topfodbold har været sat på pause siden starten af marts.

