Løkke forventer at hans ministre inddrager DF

I kø for at komme i arbejde

Herunder kan du følge kampen minut for minut.

Det vil sige, at cheftræner Morten Wieghorst har valgt samme opstilling, der for godt en uge siden slog Silkeborg 3-0 i Superligaen:

ODENSE: AaB’s superligahold udstillede senest Silkeborg med 5-0 i DBU Pokalen, men der er alligevel tre ændringer på holdet til mandagens udekamp mod OB i Alka Superligaen. Et opgør, du kan følge LIVE nederst er på siden.

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, kan du altid gøre det via link i nyhedsbrevet, og du bliver med det samme fjernet fra det enkelte nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet indeholder annoncer fra vores kunder og samarbejdspartnere. Dine data er medvirkende til, at du får fremsendt netop de tilbud og nyheder, som er tilpasset dig, og bliver delt med NORDJYSKE Medier og deres til enhver tid værende datterselskaber -du får selvfølgelig kun de(t)nyhedsbrev(e), du her tilmelder dig, og ikke andet.

Med NORDJYSKE Mediers daglige nyhedsbrev kan du se frem til, pr. mail, sms, sociale medier og mobile enheder, at modtage bl.a. nyheder, anmeldelser, blogindlæg, spørgeskemaundersøgelser og gode tilbud på f.eks. billetter til arrangementer, rejser, produkter, deltagelse i konkurrencer og meget mere.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies