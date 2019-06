Superligaen dropper kampe om lørdagen

KØBENHAVN: Fra den kommende sæson bliver der ikke længere spillet kampe om lørdagen i den bedste danske fodboldrække, Superligaen. I stedet spilles der en ekstra kamp om søndagen.

Det skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Fra sæsonen 2020/21 reduceres Superligaen til 12 hold. Alle kampe bliver herfra spillet søndag og mandag, og dermed sløjfes fredagskampene også.

Fredagskampene vil dog fortsat være at finde i kalenderen i den kommende sæson, som begynder i midten af næste måned.

Vicemestrene fra FC Midtjylland åbner sæsonen med en hjemmekamp mod bronzevinderne fra Esbjerg fredag 12. juli.

I den kommende sæson bliver der hård kamp om at undgå nedrykning. Sæsonen fungerer nemlig som en overgangssæson, og der skal findes tre nedrykkere.

Kun et enkelt hold rykker derfor op fra 1. division.

Men strukturændringen betyder ikke, at slutspillet udgår. Fra 2020/21 vil der fortsat være elementer fra det slutspil, der findes i dag.

Efter 22 runders grundspil spiller top-6 et mesterskabsspil, som det har været tilfældet i de seneste tre sæsoner.

Nummer 7-12 i Superligaen mødes ude og hjemme i et kvalifikationsspil.

Nummer 11 og 12 rykker ned, mens vinderen af kvalifikationsspillet skal møde nummer tre, fire eller fem i mesterskabsspillet om den sidste plads i Europa.

Tirsdag blev det desuden meldt ud, at Nent og Discovery fortsat vil have rettighederne til at vise superligakampene frem til 2024.

DR har ret til at vise højdepunkter og sende radio fra kampene.

Nent, der blandt andet står bag tv-kanalerne TV3 Sport og TV3 Max, vil desuden fortsat vise kampe fra den danske 1. division og pokalturneringen.

/ritzau/