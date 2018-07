Så er planen klar: Superligaen skæres ned til 12 hold fra 2020/21

FODBOLD: Fra sæsonen 2020/21 skæres antallet af klubber i den bedste danske fodboldrække, Superligaen, til 12.

Det sker som en del af en ny stor aftale mellem danske ligaklubber, skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Det betyder, at sæsonen 2019/20 bliver en overgangssæson med tre nedrykkere og kun en oprykker fra 1. division.

Men strukturændringen betyder ikke, at slutspillet udgår. Der vil fortsat være et slutspil.

Efter 22 runders grundspil spiller top-6 et mesterskabsspil, som det har været tilfældet i de seneste to sæsoner.

Nummer 7-12 i Superligaen mødes ude og hjemme i et kvalifikationsspil.

Nummer 11 og 12 rykker ned, mens vinderen af kvalifikationsspillet ifølge Divisionsforeningen skal møde nummer tre, fire eller fem i mesterskabsspillet om den sidste plads i Europa.

Rettigheder sikret

Samtidig er de danske ligaklubber blevet enige om at sikre alle medierettigheder og øvrige fælles rettigheder frem til 2031.

- Jeg er stolt over, at klubberne har valgt at lave den her aftale, som får afgørende indflydelse på dansk fodbolds fremtid, siger direktøren i Divisionsforeningen, Claus Thomsen.

- Klubberne har så at sige "taget klubtrøjen af" og valgt at se på, hvad der er bedst for dansk klubfodbold samlet set.

/ritzau/