SJÆLLAND: I et interview med TV3 Sport, som bliver sendt på søndag, fortæller superligaspilleren Patrick Da Silva, at han har haft store problemer med gambling og vurderer, at han i løbet af tre år har spillet omkring 800.000 kroner op. Pengene er spillet op på blandt andet fodbold-, basket- og ishockeykampe. Det skriver TV3 Sport.

Backen, som nu er på kontrakt i FC Nordsjælland, åbner dermed igen op for snakken om ludomani i dansk fodbold.

- Når ens hverdag burde være 100 procent fodbold, og det ikke var det, så er det svært at præstere.

- Det (gambling, red.) fyldte 80 procent af min hverdag, fodbold fyldte 20 procent, siger Patrick Da Silva ifølge TV3 Sport i interviewet, som bliver vist i Onside.

Løst fra kontrakten

Patrick Da Silva er 22 år. Han har flere kampe for danske ungdomslandshold bag sig. Som ungdomsspiller optrådte han for Brøndby, hvor han også fik sin seniordebut i foråret 2013.

I alt blev det til 52 kampe for Brøndby, hvor han før årsskiftet blev løst fra sin kontrakt.

I januar tiltrådte han i FC Nordsjælland med en korsbåndsskade i bagagen.

- Jeg sætter stor pris på, at FCN vil give mig denne chance. Jeg vil arbejde hårdt for at betale deres tillid tilbage.

- De har tidligere vist interesse for mig, og jeg er glad for, at det er faldet på plads nu, så jeg kan koncentrere mig fuldt ud om min genoptræning, og så kan jeg forhåbentlig være klar om et par måneder, hvis alt forløber som det skal, sagde han til klubbens hjemmeside 26. januar.

/ritzau/