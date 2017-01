INDLAND: Coop har den seneste tid været helt usædvanlig meget plaget af rotter i butikkerne - det skriver netmediet finans.dk

Alene de seneste godt 14 dage siden jul har fem af kædens supermarkeder måtte lukke i en eller flere dage på grund af skadedyrene, og det er ret voldsomt i forhold til normalbilledet.

- Normalt oplever Coop i gennemsnit én til to "rotteangreb" i måneden, så de seneste mange butikslukninger er "usædvanligt", siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, til finans.dk.

Coop gør ellers alt, hvad man kan for at undgå rotterne, men når det bliver koldt udenfor, så rykker de ind i varmen. Det er i hvert fald det, Jens Juul Nielsen tror ligger til grund for det usædvanligt høje antal rotter i butikkerne.

Det er butikkerne i Hadsund, Juelsminde, Fredericia, Tørring og på Trøjborg, hvor der har været rotter siden jul.

finans.dk har forsøgt at få en kommentar fra Dansk Supermarked om deres "rottesituation", men skriver, at det ikke har været muligt.