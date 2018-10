Supersubben Magnus håber på EM

FODBOLD: Oprindeligt skulle AaB's Magnus Christensen end ikke have været i truppen, da det danske U21-landshold tirsdag aften kvalificerede sig til EM med en sejr på 3-0 over Færøerne på Aalborg Stadion.

Men AaB-spilleren endte i den grad med at gøre opmærksom på sig selv, da han ikke bare blev efterudtaget til truppen efter skader til blandt andre de tidligere holdkammerater Jannik Pohl og Joakim Mæhle, men også blev skiftet ind og scorede det sidste mål i sejren, der endegyldigt sikrede, at holdet skal til den tredje slutrunde på stribe.

- Det var virkelig dejligt at komme ind på hjemmebanen og være med til så stort et resultat. Det giver noget ekstra ro i maven, at det er omgivelser, man kender, og det er altid dejligt at få et mål på cv'et. Jeg tror, det var anden gang, jeg rørte bolden, så det gik hurtigt, må jeg erkende, siger Magnus Christensen.

Han håber naturligvis på en plads i EM-truppen næste sommer, når slutrunden skydes i gang 16. juni.

- Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at booke ferie før i allersidste øjeblik, for man kan jo også blive efterudtaget til EM, siger han med et stort grin.

- Men jeg håber da virkelig, at jeg kan komme i betragtning. Det handler jo om, at jeg beviser mig i AaB, og små vi se, siger han.

Og han har stor tiltro til U21-landsholdets evner.

- Vi har et hold, der kan gøre ondt på mange - også de helt store nationer. Der er spillere, der spiller på nogle meget pæne adresser ude i Europa.