Lunkne fisk og skaldyr: Nordjysk restaurant får stor bøde

THISTED: For høje temperaturer i køledisk og kølerum har givet Restaurant Lulu ved Jernbanegade en sur smiley. Det blev konstateret af Fødevarestyrelsen den 2. august.

Kontrolbesøget skete efter henvendelse fra en kunde og har kostet restauranten en bøde på 10.000 kroner.

Der blev fundet laks, kæmperejer og muslinger opbevaret i en temperatur på over 10 grader. Kølerummet blev målt til en temperatur på 12 grader, og restauranten har efterfølgende kasseret fisk, ris og nudler.

Der blev også fundet tallerkener med tyk fedtbelægning ved buffeten.

Restaurantens ejer siger, at de høje temperaturer skyldes sommerens varme vejr, og at det har været svært at gøre noget ved det. Han forsikrer dog, at der er blevet rettet op på fejlene.