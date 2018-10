Sur Zinck: Folk tages i ed mandag

FODBOLD: Lørdag spillede Vejgaard og Jammerbugt 1-1 på Soffy Road. Det resultat glæder langt fra Jammerbugt-træner Bo Zinck.

Efter kampen gjorde han det klart, hvad han mente om præstationen.

- Vi falder fra hinanden. Der er en fire-fem stykker, der ikke stempler ind. Vi spiller jo uden backs, når de ikke rammer nogen som helst, siger han.

Dermed får spillerne mere at høre om kampen, end de gjorde under og efter opgøret i Vejgaard.

- Det er ikke acceptabelt, at nogen tulrer sådan rundt. Det er jeg faktisk sur over. Én ting er at sætte point til, men når man har så kvalitetsløse ting med, så bliver jeg bare skuffet. Det er der nogen, der tages i ed med på mandag, varsler Zinck.

Efter det uafgjorte resultat har Jammerbugt tre point op til førstepladsen i 2. divisions vestpulje.