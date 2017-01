Savnet lokal leg for de små

Inden udgangen af 2018 regner kæden med at have fordoblet antallet af butikker i Danmark, oplyser medieansvarshavende hos SushiMania, Nathalie Kühl.

SushiMania, der startede sit eventyr i Aalborg, er Danmarks hurtigst voksende sushikæde og bygger på et såkaldt pick-and-mix-koncept, hvor kunderne selv vælger de enkelte stykker sushi fra butikkens køledisk, de gerne vil have med hjem til frokosten eller aftensmaden.

