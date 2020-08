Suveræn Jakob Fuglsang vinder Lombardiet Rundt

COMO:Den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang (Astana) kan kalde sig vinder af endagsklassikeren Lombardiet Rundt 2020.

Med seks kilometer tilbage af løbet satte Fuglsang det afgørende angreb ind og kørte fra George Bennett (Jumbo-Visma), der indtil da var den eneste, der havde kunnet følge med danskeren.

Lombardiet Rundt er et af cykelsportens fem monumenter, og det er anden gang i karrieren, at Fuglsang vinder et monument. Sidste år triumferede han i Liege-Bastogne-Liege.

Samtidig er det Fuglsangs professionelle sejr nummer 26 i karrieren ifølge procyclingstats.com, og han er den første dansker til at vinde Lombardiet Rundt.

Lørdagens løb blev dog også skæmmet af et frygteligt uheld, der formentlig fik cykelfans til at holde vejret i flere minutter af frygt for et dødsfald. Så slemt gik det heldigvis ikke.

Cirka 40 kilometer fra mål kørte stortalentet Remco Evenepoel (Quick-Step) ind i barrieren og røg ud over en bro. Sidste uges samlede vinder af Polen Rundt var ellers med i Fuglsangs frontgruppe, der i alt talte syv ryttere før belgierens uheld.

Det er fortsat usikkert, hvor langt 20-årige Evenepoel faldt, og hvor slemt han er kommet til skade. Han er dog meldt ved bevidsthed af løbsarrangøren og Quick-Step. Tv-billederne fra løbet viste, hvordan Evenepoel blev fragtet ind i en ambulance og kørt på hospitalet til nærmere undersøgelse.

Formentlig ganske uvidende om belgierens uheld trampede Jakob Fuglsang og co. videre i front.

På løbets næstsidste stigning angreb Fuglsang. I første omgang kunne kun George Bennett følge med, men efter et minut lykkedes det også Fuglsang-kollega Aleksandr Vlasov at få kontakt.

Vlasov blev dog sat igen, og løbet så ud til at skulle afgøres mellem Fuglsang og Bennett. Newzealænderen angreb først, men det var blot for at blive sat godt og grundigt til vægs af Fuglsangs modangreb.

De sidste kilometer var der ingen tvivl om, at den 35-årige dansker ville køre først over stregen.

Mens de fleste andre store cykelløb er blevet udskudt på grund af coronavirus, forholdt det sig anderledes med 2020-udgaven af Lombardiet Rundt.

Normalt er løbet det sidste af de fem monumenter og afvikles i oktober, men i år fik rytterne lov til at knokle i den italienske sommervarme.

/ritzau/