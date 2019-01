Suveræn japaner slog tysker og vandt nytårsskihop

SKISPORT: Ryoyu Kobayashi er bogstaveligt talt flyvende for tiden.

Tirsdag vandt japaneren for anden gang i to forsøg i firebakketurneringen, da han tog sejren i det traditionsrige nytårsskihop i tyske Garmisch-Partenkirchen.

Kobayashi endte med 266,6 point efter sine to hop. Det var 1,9 mere end tyske Markus Eisenbichler og 10,4 mere end polske Dawid Kubacki på tredjepladsen.

Ryoyu Kobayashi var bedst efter den første runde af hop, dog med hjemmebanefavoritten Eisenbichler lige i hælene.

I løbet af anden hoprunde stod det klart, at Kamil Stoch, der vandt sidste år, ikke ville forsvare sin sejr. Polakken lå ganske vist længe øverst, men blev overgået af tjekkiske Roman Koudelka.

Han blev kort efter overgået af Dawid Kubacki, der var bedst i mandagens kvalifikation.

Efter ham manglede kun Markus Eisenbichler og Ryoyu Kobayashi at hoppe for anden gang. Kubacki var dermed sikker på som minimum at ende som nummer tre.

Eisenbichler fik det tyske publikum til at bryde ud i jubel, da han efter sit andet hop tog en foreløbig førsteplads.

Men Kobayashi ville det anderledes og satte kort efter streg under, at han er verdens bedste skihopper lige nu ved at tage sejren til stor ærgrelse for de mange tilskuere.

Den tyske skihoplegende Sven Hannawald er dermed fortsat den seneste tysker, som har vundet den prestige konkurrence 1. januar.

Det gjorde han i 2001/2002-sæsonen, hvor han som den første i historien vandt alle fire konkurrencer i firebakketurneringen i samme sæson.

En præstation, Kamil Stoch matchede i 2018.

Næste konkurrence i denne sæsons firebakketurnering er på fredag i østrigske Innsbruck.

Første afdeling blev afholdt søndag i tyske Oberstdorf. Her vandt Ryoyu Kobayashi foran Markus Eisenbichler og østrigske Stefan Kraft.

/ritzau/