Suveræn Kvitova sendte Wozniacki ud

TENNIS: Torsdag sluttede tennisturneringen China Open med et brag for Caroline Wozniacki, der var overmatchet af en storspillende Petra Kvitova.

Den tjekkiske venstrehåndsspiller vandt 6-1, 6-4, og især i første sæt blev danskeren skilt ad af tjekken, der leverede vindere på samlebånd.

Wozniacki holdt godt nok sin serv i kampens første parti, men derefter tog Kvitova seks partier på stribe og vandt dermed første sæt i aldeles suveræn stil.

Andet sæt åbnede anderledes, og Wozniacki spillede sig til to breakbolde i første parti, men Kvitova afværgede og bragte sig foran 1-0.

Danskeren holdt dog hovedet koldt og fik udlignet, og i sættets tredje parti var der igen dansk mulighed for at bryde.

På ny fik Kvitova dog afværget, og igen og igen, når tjekken var i problemer, leverede hun et servees eller et andet fornemt vinderslag.

Wozniacki fortjener stor kredit for at holde sig inde i andet sæt og dermed kampen ved at vinde sine egne servepartier, hvorfor de to spillere fulgtes pænt ad til 5-4 i tjekkisk favør.

På dette tidspunkt havde der ikke været et servegennembrud i andet sæt, men Kvitova satte en tyk streg under, at det var hendes dag og hendes kamp, da hun brød danskerens serv og sikrede sig sættet 6-4 og dermed kampen.

/ritzau/