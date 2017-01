Würtz: Ikke et <BR>overraskende valg

Gaarde: Unfair at måle Wieghorst efter fem kampe

Tyrkiet vil have Trump til at stoppe USA-støtte til kurdere

Venus Williams og Caroline Wozniacki står til at møde hinanden i semifinalen.

Caroline Wozniacki er rangeret som nummer 19 på den seneste verdensrangliste. Hun er ved turneringen i New Zealand seedet til at komme i semifinalen.

Australian Open er et af årets helt store fokuspunkter for Caroline Wozniacki, der i 2011 nåede semifinalen i den prestigefyldte grandslam-turnering i Melbourne.

Efter turneringen i New Zealand stiller danskeren efter planen til start ved en turnering i Sydney.

Turneringen er én af to turneringer, der spilles som opvarmning inden Australian Open, der starter om to uger.

Sejren fandt sted ved turneringen i Auckland, New Zealand, der er årets første WTA-turnering for Wozniacki.

AUCKLAND: Caroline Wozniacki banker den nye tennissæson i gang med en sejr på 6-1, 6-0 over Nicole Gibbs.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies