INDLAND: Et forvredet knæ på skiferien kan hurtigt løbe op i 70.000 kroner for behandling og hjemtransport - også selvom du har en rejseforsikring. En del rejseforsikringer dækker nemlig ikke skiferier, siger Karin Tranberg, vice president hos SOS International, som hvert år hjælper omkring 800 tilskadekomne danskere hjem fra skiferie, til DR P4 København.

- Der er mange rejseforsikringer, hvor man skal tegne et tillæg. Der er også nogle, der ikke dækker off piste, så ved man, at man skal uden for pisterne, skal man sikre sig at forsikringen dækker dér.

Vil man undgå at stå med en uventet hospitalsregning på skiferien, er det nødvendigt at forsikre sig. Det blå sygesikringskort er ikke tilstrækkeligt, fordi det alene dækker behandling på offentlige behandlingssteder.

- Danskerne tager oftest på ski i Østrig og Italien, hvor der er mange privathospitaler rundt om skiområderne. Der kan du slet ikke bruge det blå kort til noget, siger Karin Tranberg til DR P4 København.

Kommer man til skade på skiferien, skal der typisk betales for transport fra ulykkesstedet, behandling på et hospital, transport til lufthavnen og en flybillet hjem.