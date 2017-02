ØSTER HURUP: Efter at have fået ryddet op og stillet på plads ovenpå en hektisk dag i Øster Hurup Hallen glæder ledelsen af idrætsforeningen Olympia sig til at gøre pengekassen op efter Tour de Molle. Givet er det, at der er kommet mange penge i kassen.

Midt på formiddagen blev løjerne skudt i gang. Det var de voksne, der tog ca. 25 spinningcykler i brug, og for hver gang, der var kørt en kilometer på det digitale instrumentbord, klingede det i idrætsforeningens pengekasse alt efter, hvor meget den enkelte rytter havde samlet i sponsorkroner op til dagen. Der blev trådt hårdt i pedalerne, så svede sprang frem på panden.

Foran de 25 ryttere, der cyklede med udsigt til tilskuerne bænket ved kaffebordene midt i hallen, var placeret en hepper, der kom med glade tilråb efterhånden, som tempoet dalede, og så kom der igen liv i de trætte benmuskler.

Der var også arrangeret løb for de mindste, scoterfræs og løbehjulsræs, ligesom der var plads til en lang række aktiviteter i den store hal, hvor der ved frokosttid blev holdt pause, så de aktive kunne tørre sveden af panden og hygge sig med tilskuerne over frokosten, inden der blev blæst til fastelavnsfest for børnene.

Medens der endnu blev cyklet i den ene ende af hallen, slog børnene katten af tønden i den anden. Cykelrytterne måtte leve med, at tilskuerne koncentrerede sig om de små, der lagde kræfterne i for at opnå titlen som årets kattekonge og dronning.

Der var mulighed for at vinde cykler for størst indsamlede sponsorbeløb, og samtidig blev der trukket lod om fem gavekort blandt alle børn, der deltog. Man var med i konkurrencerne uanset, om man kom med 10 eller 1000 sponsorkroner, siger Karsten Jensen fra Olympia.

Sideløbende med de lokale, der svedte på cyklerne, blev der afviklet en spinningmarathon. Det var Tour de Taxa, der forbereder sig til en cykeltur til Paris i forbindelse med Tour de France. De vil køre penge ind til julemærkehjemmene og benyttede lørdag til træning i Øster Hurup Hallen.

Børnene kunne også prøve tæppecurling, kongespil og et kæmpe mikado, og de voksne kunne trække lodder i tombolaen.

Det blev, som idrætsforeningen håbede, en familiedag i Øster Hurup Hallen.

Arrangementet Tour de Molle er opkaldt efter Erik Andreassen, der blev kaldt "Molle". Han var indbegrebet af Olympia, men døde for nogle år siden i en forholdsvis ung alder.