Svensk elbil skal vise vejen

BILER: Det vælter frem med nye elbilprojekter i alle afskygninger. Et af de mere spektakulære kommer med udspring fra universitet i svenske Lund. Her har en gruppe forskere og studerende udviklet den lille topersoners, men højteknologiske, Uniti elbil, som det nu er planen at sætte i produktion i Landskrona.

Projektet, som indtil videre har samlet et stort millionbeløb ind ved crowdfunding, er gået sammen med elektronikgiganten Siemens fra Tyskland og engelske Williams Advanced Engineering, der kan se perspektiverne i det lille køretøj, og er med i udviklingsarbejdet.

Bilen, der skal kunne fås med elmotorer på 15 kW og 40 kW, hvilket svarer til 20 hk og 54 hk, får en teoretisk rækkevidde på 150 km til 300 km.

Den kan dog mere, som fascinerer teknologi-freaks. Folkene bag har nemlig sprunget mellemregningerne over, og vil lave bilen med en instrumentering, der mere ligner cockpittet i et fly.

Således foregår instrumenteringen med en stort head up display, mens styringen sker med steer by wire, så der altså er kabler til styretøjet, intet rat og ingen pedaler, mens kontrollen foregår med en slags elektronisk kontrolpult.

Bilen, som er bygget i fiber og komposit-materiale og vejer 450 kg, byder bl.a. på trådløs induktions-opladning, et batteri, som kan tages ud og oplades andre steder end på p-pladsen og delvis selvkørende funktioner.

Det er planen at sætte en produktion i gang allerede i 2019 sammen med Siemens, og målet er at bygge 50.000 biler om året.

De skal sælges til en pris på 20.000 euro eller 150.000 kr. per stk. Den futuristiske Uniti er foreløbig kun vist på hjemmesiden, men 7. december præsenterer firmaet bag selv bilen i virkeligheden.