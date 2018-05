Svensk film med dansk islæt vinder priser i Cannes

Fredag eftermiddag skulle vinderne findes i den sekundære konkurrence Un Certain Regard ved den prestigefyldte filmfestival i den sydfranske by Cannes.

Her modtog filmen "Gräns" hovedprisen og prisen for bedste lyd.

Dermed kan vi også juble en smule i Danmark. "Gräns" er nemlig instrueret af svensk-iranske Ali Abbasi, der er uddannet på Den Danske Filmskole i 2011.

Filmen er samtidig delvist produceret af den danske producent Nina Bisgaard. Danske Nadim Carlsen er fotograf på filmen, mens Olivia Neergaard-Holm sammen med Anders Skov har klippet den.

Derudover indtager danskere flere andre roller på holdet bag filmen.

De to priser blev uddelt af en fagjury bestående af fem personer med den berømte skuespiller Benicio Del Toro i spidsen.

- Som jury føler vi, at alle 18 film i denne konkurrence var vindere på deres egen måde. Men vi blev nødt til at vælge de fem, der bevægede os som gruppe, sagde Del Toro ved prisceremonien ifølge det amerikanske medie Hollywood Reporter.

Her fik ukrainske Sergej Loznitsa prisen som bedste instruktør for filmen "Donbass". Den brasiliansk-portugisiske film "The Dead and the Others" fik juryens pris, mens marokkanske Meryem Benm'Barek-Aloïsi vandt prisen for bedste manuskript for filmen "Sofia", og belgiske Victor Polster tog prisen for bedste skuespiller for filmen "Girl".

"Gräns" beskrives på Det Danske Filminstituts hjemmeside som et mørkt kærlighedsdrama med overnaturlige elementer.

Filmen kredser om toldbetjenten Tina, som har en sjette sans, når det drejer sig om at udpege smuglere.

Rygtet om hendes evner spreder sig hos politikollegerne, og hun ansættes til at finde beviser mod en kriminel ring. Men da den mystiske Vore stiger af færgen, hvor hun arbejder, tvivler hun for første gang på sine fornemmelser.

Ali Abbasi har tidligere instrueret den danskproducerede gyser "Shelley" fra 2016 om et barnløst par og deres rumænske rugemor.

/ritzau/