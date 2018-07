Svensk hedebølge forlænger ekstrem brandfare

Sverige forventes at overgå den danske hedebølge i de kommende dage, hvilket forlænger den store brandrisiko i landet, skriver det svenske medie SVT.

- Det er risikofyldt i hele landet med ekstrem betydning for brandfaren, siger Emma Nordwall fra myndigheden for samfundsbeskyttelse og beredskab, til SVT.

Mens vi herhjemme kan forvente akkurat at komme over de 30 grader onsdag og torsdag, ventes det, at man i Sverige kan nå helt op på 35 grader torsdag.

Varmest ser det ud til at blive langs østkysten - fra Uppsala len til Kalmar len samt i Västmanlands len.

I disse len er der udsendt en advarsel om "ekstremt høje temperaturer".

Den advarselskategori indebærer en maksimal dagtemperatur på mindst 30 grader fem dage i træk. Eller mindst 33 grader om dagen tre dage i streg.

Onsdag formiddag har det svenske beredskab, SOS Alarm, oplyst, at der er 25 naturbrande i Sverige.

De svenske brande har i flere dage fulgt et mønster, hvor de i løbet af dagen stiger i antal, hvorpå antallet igen falder natten over.

De største brande findes i Gävleborgs len, Jämtlands len og Dalarnas len.

Sverige har bedt EU om assistance til at bekæmpe brandene, og danske frivillige brandmænd er blandt dem, der hjælper de svenske myndigheder.

De opererer i et område i den sydlige del af Ljusdal Kommune, hvor det blandt andet har været opgaven at sørge for, at ilden ikke spreder sig til et nærliggende kraftværk.

Tirsdag udvidede de deres arbejdsområde til også at omfatte Storsjön, hvor der er en standsningslinje, som danske brandfolk skal hjælpe til ved.

Den danske indsats i Sverige består af frivillige brandfolk dels fra Beredskabsstyrelsen, dels fra de kommunale beredskaber.

/ritzau/