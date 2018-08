Svensk mand torturdræbt i Malaga - tre svenskere anholdt

En svensk mand er fundet dræbt og en anden alvorligt tilskadekommet i et hus i det sydlige Spanien. Det oplyser spansk politi ifølge Aftonbladet.

Politiet i Malaga har efter en biljagt anholdt tre svenskere, som efter at have ombooket flyrejser hjem forsøgte at flygte til Marokko.

Drabet på den svenske mand skete i byen Mijas nær Malaga på den spanske solkyst. En person alarmerede fredag ved 19-tiden politiet, efter at have hørt skrig fra nabohuset.

Da politiet kom frem fandt de to svenske mænd i håndjern. Begge havde skudsår og var blevet stukket med kniv, oplyser politiet ifølge avisen La Opinion de Malaga.

En af mændene døde på stedet, mens den anden blev bragt på hospitalet i Malaga. De to var blevet bortført og havde derefter været udsat for tortur, skriver avisen El Mundo.

Ni timer senere, efter et samarbejde mellem spansk og svensk politi, blev de formodede gerningsmænd - tre svenskere - anholdt. De er sigtet for drab, drabsforsøg og frihedsberøvelse.

De mistænkte svenskere er 20, 24 og 27 år. En af dem blev identificeret med hjælp fra svensk politi, og derefter indledte politiet i det sydlige Spanien en jagt på personens bil.

De tre mænd forsøgte at slippe forbi flere af politiets kontrolposter, og afbestilte også flybilletter fra Malaga til Sverige.

I stedet forsøgte de at undslippe til Marokko, men det lykkedes ikke. I byen San Roque nær Gibraltar slog politiet tidligt lørdag morgen til og anholdt de tre mænd.

Det svenske udenrigsministerium er orienteret om hændelsen.

- Vi er i gang med at få flere informationer via konsulatet i Malaga, oplyser ministeriets presseafdeling til Aftenposten.

Avisen bringer ingen oplysninger om den dræbte svenskers alder eller et muligt motiv til drabet.

/ritzau/