Svensk partileder får hug for ønske om lavere abortgrænse

Lederen af det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna (SD), Jimmie Åkesson, kom i modvind, da han sammen med en række øvrige partiledere tirsdag aften deltog i en tv-debat på svenske TV4.

Her kritiserede flere parter således partilederens udmelding om at ville sænke abortgrænsen i Sverige fra 18 uger til 12 uger.

- Jeg bliver så vred over, at det her skal være et spørgsmål i 2018-valget, siger lederen af det liberale Centerpartiet, Annie Lööf.

Til stede ved tirsdagens debat var ud over Jimmie Åkesson og Annie Lööf også lederne Jonas Sjöstedt fra det venstreorienterede Vänsterpartiet samt Jan Björklund fra Liberalerna.

De øvrige partiledere mødtes til debat mandag aften.

Ved en rundspørge tirsdag aften var Åkesson den eneste, der svarede ja til spørgsmålet om, hvorvidt abortgrænsen skal sænkes.

- Ja, det er en del af vores program. Jeg synes, at det er rimeligt, at vi gør som i resten af Europa og i de andre nordiske lande, siger Åkesson.

Både Jonas Sjöstedt og Jan Björklund kritiserede også Åkessons ønske, som de kalder et angreb på kvinders frihed.

Blandt de øvrige emner ved tirsdagens debat var de skovbrande, der har raset i Sverige i løbet af den varme, tørre sommer.

Samtlige ledere svarede ja til, at Sverige skal have sine egne brandfly, der skal hjælpe med at opdage skovbrande så tidligt som muligt.

- Ja, det synes jeg absolut. Jeg er opvokset i en familie med skov, så jeg ved, hvad det betyder. Det gælder om at kunne rykke ud hurtigt, lyder det fra Centerpartiets leder, Annie Lööf.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson er enig.

Han mener dog, at man har hørt ønsket om en styrket indsats mange gange tidligere - uden at der er sket noget.

- Ja, vi skal have vores egen indsats. Det syntes vi for fire år siden, det syntes alle dengang, men der er ikke sket noget. Det er valgflæsk at sige det nu, når der ikke er sket noget på fire år, siger han.

Svenskerne går til valg søndag den 9. september.

/ritzau/TT