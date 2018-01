Svensk politi udsender advarsel efter håndgranatfund

SVERIGE: Søndag døde en 60-årig mand på et torv i det sydlige Stockholm i Sverige, da han samlede en håndgranat op.

Tidligere er flere håndgranater blevet fundet i Umeå og Malmø, og rækken af fund får torsdag svensk politi til at udsende en advarsel og opfordring: Lad granaterne ligge og ring efter politiet.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Ifølge chefen for Sveriges nationale bombeenhed, Bertil Olofsson, kunne søndagens ulykke være sket i en hvilken som helst svensk by.

Ifølge Bertil Olofsson er der fundet en håndgranat i Umeå og tre i Malmø. Fundene får Bertil Olofsson til at understrege faren ved at røre de potentielt eksplosive genstande.

- Selv om den bare ligger der, vil vi opfordre folk til ikke at røre noget, som de mistænker kan være farligt. Ring hellere til politiet en gang for meget, siger han ifølge TT.

TT citerer svensk politi for, at håndgranater er blevet mere udbredte i kriminelle kredse. Politiet frygter, at oprustningen kan komme til at gå ud over uskyldige mennesker.

/ritzau/