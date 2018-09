Svensk politi undersøger trussel mod partileder

Det svenske sikkerhedspoliti, Säpo, er ved at undersøge en mordtrussel mod lederen af Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, og hans fireårige søn.

Det skriver Expressen.

Truslen indeholder den militante bevægelse Islamisk Stats symbol og har flere rækker tekst på arabisk, skriver den svenske netavis.

Ifølge brevet, der er skrevet på dårligt svensk, er partilederens dage talte.

- Hvis du tror, at nogle stemmer som kan give dig magten til at bestemme over os, der er tro over for ALLAH, så må du tro om! Vi vil halshugge dig, hvis du ikke har trukket dig fra valget, inden ugen er slut, lyder det i brevet.

Der er også en trussel om, at Åkessons fireårige søn, Nils, vil blive halshugget.

Sverigedemokraternas pressechef bekræfter over for Expressen, at Säpo er ved at efterforske sagen.

- Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om dette er ægte, om det er noget der kommer fra terrorgruppen IS. Vi afventer lige nu Säpos bedømmelse, siger pressechefen, Henrik Vinge.

Sverigedemokraterna er gået til valg på at begrænse indvandringen til Sverige. Partiet er desuden kritisk over for islam.

Ifølge meningsmålingerne står partiet til at få omkring 20 procent af stemmerne ved valget på søndag.

Sverigedemokraterna har især appelleret til vælgere, der mener, at de andre partier har svigtet, efter der er kommet omkring 400.000 asylansøgere til Sverige siden 2012.

/ritzau/