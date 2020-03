Svensk rederi er ramt af corona: Fyrer 950 medarbejdere

STOCKHOLM:Coronaudbruddet har betydet færre passagerer for Stena Line.

Det får nu det svenske rederi til at afskedige 950 medarbejdere. Det skriver branchemediet Shippingwatch med henvisning til en meddelelse fra Stena Line.

Ifølge Stena Line vil afskedigelserne især rette sig mod stillinger på flere af de skibe, der sejler under svensk flag, ligesom også stillinger i søsterselskaberne Stena Line Travel Group og Retail & Food Services bliver berørt.

- Med den nuværende situation, vi står overfor, har vi ikke andet valg end at justere vores operationer og vores omkostninger for at begrænse faldet i efterspørgslen og sikre kontinuitet af vores fragtoperationer, siger Niclas Mårtensson, administrerende direktør for Stena Line, ifølge Shippingwatch.

Lørdag indførte Danmark en delvis lukning af sine grænser, og også andre europæiske lande har lukket deres grænser for at begrænse spredningen af det potentielt dødelige coronavirus.

Allerede da Danmark oplyste om sin grænselukning, varslede Stena Line en midlertidig reduktion i den danske passagertrafik.

Eksempelvis er ruterne fra Frederikshavn til Oslo og Göteborg blevet lukket for al passagertrafik. På ruten mellem Frederikshavn og Göteborg transporteres der dog stadig gods.

Det norske færgerederi Color Line er også ramt. Rederiet, som blandt andet sejler fra Hirtshals til Kristiansand og Larvik, har sendt knap 2000 medarbejdere midlertidigt hjem.

Det skriver Color Line i en meddelelse.

Det norske færgerederi har valgt at indstille alle sine færgeruter med passagerer.

- Hjemsendelserne vil kunne ophæves med kort varsel, fordi vi skal sikre, at virksomheden er klar til at accelerere, når myndighederne igen tillader passagertrafik mellem Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, siger den administrerende direktør i Color Line, Trond Kleivdal, i meddelelsen.

/ritzau/