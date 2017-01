SVERIGE: Tre personer er blevet anholdt i Uppsala nord for Sveriges hovedstad, Stockholm. De mistænkes for at have voldtaget en kvinde, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet TT.

En række svenske medier rapporterer, at den formodede voldtægt blev sendt direkte på Facebook tidligt søndag morgen.

Blandt andet har Aftonbladet talt med flere personer, der påstår at have set det mulige overgreb på det sociale medie.

- To drenge skubber en pige ned på sengen og tager på hende, siger 22-årige Lovisa om optagelsen til Aftonbladets hjemmeside.

- Jeg troede først, at det var en dårlig joke. Men det var det ikke, fortæller hun videre.

En anden kvinde, 21-årige Josefine Lundgren, skulle også have set episoden på Facebook, siger hun til Expressen. Hun kontaktede politiet, som angiveligt afbrød livesendingen nogle timer senere.

- Det er syge mennesker, der gør sådan noget, siger Josefine Lundgren.

Politiet efterforsker episoden som en grov voldtægt, men kan ikke bekræfte, at det formodede overgreb blev sendt på Facebook.

- Jeg er klar over, at der er rygter om det, men det er ikke noget, som jeg kan komme ind på. Det er selvfølgelig dybt krænkende, hvis det er tilfældet, siger Ivan Åslund, vagtchef hos politiet i Region Mitt, til TT.

Der er ikke umiddelbart nogen oplysninger om alderen på de anholdte eller den forurettede.

